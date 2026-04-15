HOME BOLA LIGA CHAMPION

Hasil Bangkok United vs Gamba Osaka di Leg II Semifinal AFC Champions League 2 2025-2026: Kalah 0-3, Pratama Arhan Cs Gugur

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 15 April 2026 |21:30 WIB
Hasil Bangkok United vs Gamba Osaka di Leg II Semifinal AFC Champions League 2 2025-2026: Kalah 0-3, Pratama Arhan Cs Gugur
Bangkok United di AFC Champions League 2 2025-2026. (Foto: Instagram/true_bangkok_united)
A
A
A

BANGKOK Bangkok United harus terhenti di babak semifinal AFC Champions League (ACL) 2 2025-2026 usai disingkirkan perwakilan Jepang, Gamba Osaka. Klub yang diperkuat Pratama Arhan itu gagal melaju ke final lantaran kalah 0-3 dari Gamba Osaka di leg II semifinal ACL 2 2025-2026, pada Rabu (15/4/2026) malam WIB,

Kekalahan di Stadion Rajamangala, Bangkok, Thailand tersebut membuat Bangkok United kalah agregat dengan skor 1-3. Selanjutnya, Gamba Osaka yang mewakili wilayah Timur tinggal menunggu siapa tim dari Barat yang lolos ke final.

Sejauh ini, wilayah Barat baru akan memainkan babak perempatfinal pada 19 April 2026. Empat tim yang bertarung ada Al Wasl vs Al Nassr dan Al Ahli vs Al Hussein.

Jalannya Pertandingan

Sejatinya, Bangkok United memiliki keuntungan jelang tampil di laga leg kedua yang baru saja dimainkan. Pasalnya di leg pertama, saat bermain di kandang Gamba Osaka, Bangkok United sukses mencuri kemenangan dengan skor 1-0.

Hanya saja, kondisi itu justru membuat Gamba Osaka tampil menggila sejak menit pertama. Tak heran, laga baru berjalan 19 menit, Gamba Osaka langsung mencetak gol lewat aksi Ryoya Yamashita.

Bangkok United. (Foto: Instagram/true_bangkok_united)
Bangkok United. (Foto: Instagram/true_bangkok_united)

20 menit kemudian, Gamba Osaka membuat pendukung tuan rumah terdiam. Pasalnya Issam Jebali mencetak gol kedua untuk Gamba Osaka dan membuat kedudukan menjadi 2-0 untuk tim tamu.

 

