Liverpool Disingkirkan PSG dengan Agregat 0-4, Arne Slot: Masa Depan Tim Ini Cerah

LIVERPOOL – Liverpool tersingkir di perempatfinal Liga Champions 2025-2026 usai kalah agregat 0-4 dari Paris Saint-Germain (PSG). Namun, pelatih Arne Slot bersikeras masa depan timnya cerah.

1. Kejar Agregat 0-2

Liverpool vs PSG di Liga Champions 2025-2026 (Foto: Liverpool FC)

Laga Liverpool vs PSG itu berlangsung di Stadion Anfield, Liverpool, Inggris, Rabu (15/4/2026) dini hari WIB. The Reds membawa kekalahan 0-2 dari leg I pekan lalu di Paris, Prancis, pada pertandingan ini.

Liverpool tampil garang sepanjang 90 menit. Mereka mampu menekan PSG yang notabene juara bertahan Liga Champions. Sebanyak 21 percobaan dilepaskan dan 7 di antaranya tepat sasaran.

Sayangnya, kiper PSG Matvey Safonov tampil gemilang! Sebaliknya, PSG yang tertekan justru bisa mencuri dua gol via brace Ousmane Dembele (72’, 90+1’). Les Parisiens melaju berkat agregat 4-0.

Kekalahan itu membuat Arne Slot kecewa. Ia merasa sepanjang pertandingan, terutama di awal babak kedua, hadir semacam firasat akan menjalani malam yang spesial.