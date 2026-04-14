7 Rekor Gila Liga Champions yang Sulit Dipecahkan, Nomor 1 Milik Cristiano Ronaldo

ADA 7 rekor gila Liga Champions yang tampaknya akan sulit dipecahkan oleh pemain lain. Rekor-rekor ini merupakan catatan statistik yang justru terlihat makin kukuh dan mustahil untuk dilewati seiring berjalannya waktu.

Mulai dari faktor usia hingga ketajaman yang tidak masuk akal, setidaknya ada adalah 7 rekor yang diprediksi akan abadi sepanjang masa. Lantas apa saja?

Berikut 7 Rekor Gila Liga Champions yang Sulit Dipecahkan:

1. Pencetak Gol Terbanyak Sepanjang Masa – Cristiano Ronaldo (140 Gol)

Ronaldo adalah raja di kompetisi ini. Dengan 140 gol, ia memimpin daftar top skor sepanjang masa. Meski Lewandowski (107 gol) masih aktif, mengejar 33 gol di usia 37 tahun adalah tantangan yang sangat berat. Bintang muda seperti Mbappe (68) dan Haaland (56) bahkan belum mencapai setengah dari koleksi gol CR7.

2. Pemain Tertua – Marco Ballotta (43 Tahun 252 Hari)

Jika Arsenal baru saja memperkenalkan Max Dowman sebagai pemain termuda (15 tahun), rekor pemain tertua justru tampak sulit digoyahkan. Sejak 2007, kiper Lazio, Marco Ballotta, memegang rekor ini saat menghadapi Real Madrid. Gianluigi Buffon hampir mendekatinya pada 2020, namun ia tetap terpaut satu tahun dari pencapaian Ballotta.

3. Penampilan Terbanyak untuk Satu Klub – Thomas Muller (163 Laga)

Loyalitas adalah barang langka di sepak bola modern. Thomas Muller membuktikannya dengan 163 penampilan Liga Champions yang semuanya dilakukan hanya untuk Bayern Munich. Pesaing terdekat yang masih aktif adalah Manuel Neuer (135 laga), namun di usianya yang hampir 40 tahun, sulit membayangkan Neuer bisa mengejar 28 pertandingan lagi.

4. Gol Terbanyak untuk Satu Klub – Lionel Messi (120 Gol)

Messi memegang rekor gol terbanyak untuk satu klub dengan 120 gol saat berseragam Barcelona. Tantangan bagi pemain masa kini seperti Haaland atau Mbappe adalah mereka harus bertahan sangat lama di satu klub dan mencetak gol dengan rasio luar biasa untuk bisa mendekati angka milik "La Pulga" ini.