Link Streaming Bayern Munich vs Real Madrid di Leg II Perempatfinal Liga Champions 2025-2026, Live di Vision+

LINK live streaming laga Bayern Munich vs Real Madrid di leg II perempatfinal Liga Champions 2025-2026 dapat Anda ketahui di artikel ini. Pertandingan sengit yang digelar di markas Bayern, Allianz Arena itu dapat Anda saksikan secara streaming di Vision+ dengan klik di sini.

Laga Bayern vs Madrid akan disiarkan secara langsung di channel beIN Sports 1 pada Kamis, 16 April 2026 pukul 01.55 WIB. Kedua tim dipastikan tampil habis-habisan demi mengamankan posisi.

Pada pertemuan leg pertama, Bayern Munich berhasil mencuri kemenangan penting dengan skor 2-1 di kandang Real Madrid. Hasil tersebut menjadi modal berharga bagi tim asal Jerman, meski keunggulan agregat yang tipis membuat peluang masih terbuka lebar bagi kedua tim.

Real Madrid sendiri tetap memiliki kesempatan besar untuk membalikkan keadaan, mengingat pengalaman mereka yang luar biasa dalam menghadapi situasi krusial di Liga Champions.

Namun, di sisi Bayern Munich, akan diprediksi tampil agresif sejak awal untuk mempertahankan keunggulan agregat, dengan mengandalkan permainan cepat dan tekanan tinggi. Ancaman utama tentu datang dari ketajaman Harry Kane yang menjadi ujung tombak lini serang. Bermain di Allianz Arena, Kane berpotensi menjadi pembeda dengan insting golnya yang mematikan serta kemampuannya dalam memanfaatkan setiap peluang.