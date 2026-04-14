Prediksi Liverpool vs PSG di Perempatfinal Liga Champions 2025-2026: Sanggup Balas Dendam?

LIVERPOOL – Prediksi Liverpool vs Paris Saint-Germain (PSG) di Perempatfinal Liga Champions 2025-2026 akan dibahas Okezone. Sanggupkah The Reds balas dendam?

Duel Liverpool vs PSG itu akan tersaji di Stadion Anfield, Liverpool, Inggris, Rabu 15 April 2026 dini hari WIB. Les Parisien unggul agregat 2-0 usai menang di leg I yang digelar di Stadion Parc des Princess, pekan lalu.

1. Tidak Mudah

Tugas Liverpool tidak mudah. Mereka harus bisa membalikkan keadaan. Anak asuh Arne Slot pun harus menang dengan selisih tiga gol (3-0, 4-1, 5-2), jika tidak ingin ditentukan via adu penalti.

Omong-omong adu penalti, Liverpool tentu masih ingat pahitnya kekalahan musim lalu dari PSG di babak 16 besar. Bahkan, ketika itu, mereka sebetulnya unggul agregat 1-0 usai menang di kandang lawan.

Tapi, di leg kedua, di luar dugaan PSG mampu menang 1-0 di Stadion Anfield. Alhasil, pemenang mesti ditentukan via extra time dan adu penalti, di mana Liverpool kalah telak 1-4.

2. Spesial

Arne Slot sadar butuh sesuatu yang ekstra dan spesial untuk menang. Namun, ia yakin anak asuhnya mampu melakukan hal tersebut di Anfield.

“Ada keyakinan kami bisa melakukan hal-hal spesial besok tetapi kami harus (tampil) sangat, sangat, spesial, untuk mencapainya karena kami bermain melawan juara Eropa,” tutur Arne Slot, dikutip dari laman resmi Liverpool, Selasa (14/4/2026).

Sementara, pelatih PSG Luis Enrique enggan bersantai. Ia sadar Anfield kerap menghadirkan malam-malam spesial. Untuk itu, Achraf Hakimi dan kawan-kawan diminta mempertahankan mentalitas juara.