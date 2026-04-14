Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Prediksi Liverpool vs PSG di Perempatfinal Liga Champions 2025-2026: Sanggup Balas Dendam?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 14 April 2026 |13:37 WIB
Simak prediksi Liverpool vs PSG di Perempatfinal Liga Champions 2025-2026 di artikel ini (Foto: PSG)
A
A
A

LIVERPOOL – Prediksi Liverpool vs Paris Saint-Germain (PSG) di Perempatfinal Liga Champions 2025-2026 akan dibahas Okezone. Sanggupkah The Reds balas dendam?

Duel Liverpool vs PSG itu akan tersaji di Stadion Anfield, Liverpool, Inggris, Rabu 15 April 2026 dini hari WIB. Les Parisien unggul agregat 2-0 usai menang di leg I yang digelar di Stadion Parc des Princess, pekan lalu.

1. Tidak Mudah

Aksi Jeremie Frimpong di laga PSG vs Liverpool. (Foto: UEFA)

Tugas Liverpool tidak mudah. Mereka harus bisa membalikkan keadaan. Anak asuh Arne Slot pun harus menang dengan selisih tiga gol (3-0, 4-1, 5-2), jika tidak ingin ditentukan via adu penalti.

Omong-omong adu penalti, Liverpool tentu masih ingat pahitnya kekalahan musim lalu dari PSG di babak 16 besar. Bahkan, ketika itu, mereka sebetulnya unggul agregat 1-0 usai menang di kandang lawan.

Tapi, di leg kedua, di luar dugaan PSG mampu menang 1-0 di Stadion Anfield. Alhasil, pemenang mesti ditentukan via extra time dan adu penalti, di mana Liverpool kalah telak 1-4.

2. Spesial

Arne Slot sadar butuh sesuatu yang ekstra dan spesial untuk menang. Namun, ia yakin anak asuhnya mampu melakukan hal tersebut di Anfield.

“Ada keyakinan kami bisa melakukan hal-hal spesial besok tetapi kami harus (tampil) sangat, sangat, spesial, untuk mencapainya karena kami bermain melawan juara Eropa,” tutur Arne Slot, dikutip dari laman resmi Liverpool, Selasa (14/4/2026).

Sementara, pelatih PSG Luis Enrique enggan bersantai. Ia sadar Anfield kerap menghadirkan malam-malam spesial. Untuk itu, Achraf Hakimi dan kawan-kawan diminta mempertahankan mentalitas juara.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement