Jadwal dan Link Streaming Barcelona vs Espanyol di Liga Spanyol 2025-2026, Live di Vision+!

JADWAL dan link live streaming Barcelona vs Espanyol di laga lanjutan Liga Spanyol 2025-2026 dapat Anda ketahui di artikel ini. Pertandingan yang berlangsung pada Sabtu 11 April 2026 pukul 23.25 WIB tersebut tepatnya dapat Anda saksikan secara live streaming di Vision+.

Pertemuan dua klub ini selalu menarik perhatian para penggemar sepak bola Spanyol. Barcelona datang ke pertandingan ini dengan misi kembali ke jalur kemenangan setelah mengalami kekalahan 0-2 dari Atletico Madrid pada laga Liga Champions 2025-2026 (9/4/2026). Hasil tersebut tentu menjadi catatan penting bagi Blaugrana yang ingin menjaga konsistensi mereka di papan atas klasemen.

Sejauh ini, Barcelona tampil cukup dominan sepanjang musim. Dari 30 pertandingan, mereka berhasil meraih 25 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 4 kekalahan, dengan total 76 poin. Catatan tersebut membuat Barcelona tetap menjadi salah satu tim terkuat dalam perburuan gelar LaLiga musim ini.

Jika melihat pertemuan terakhir kedua tim pada Januari 2026, Barcelona berhasil mengamankan kemenangan 2-0 atas Espanyol. Hasil tersebut menjadi modal positif bagi Blaugrana untuk kembali tampil percaya diri dalam derby kali ini.

Di sisi lain, Espanyol tentu tidak ingin begitu saja menyerah. Saat ini mereka berada di posisi 10 klasemen dengan 38 poin. Meski secara statistik berada di bawah Barcelona, laga derby sering kali menghadirkan kejutan yang sulit diprediksi.

Dengan atmosfer pertandingan yang selalu panas dan penuh gengsi, duel Barcelona kontra Espanyol diprediksi berlangsung sengit sejak menit pertama.