HOME BOLA LIGA INDONESIA

Frans Putros Terharu Lihat Persib Bandung dan Bobotoh Dukung Timnas Irak Lolos Piala Dunia 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 03 April 2026 |10:16 WIB
Frans Putros Terharu Lihat Persib Bandung dan Bobotoh Dukung Timnas Irak Lolos Piala Dunia 2026
Frans Putros terharu lihat dukungan Persib Bandung dan Bobotoh hingga Timnas Irak lolos Piala Dunia 2026. (Foto: Persib.co.id)
PEMAIN Persib Bandung Frans Putros mengaku terharu dan bangga atas dukungan seluruh anggota tim, Bobotoh, dan bahkan publik sepakbola Indonesia untuknya saat membela Timnas Irak. Sampai akhirnya, Timnas Irak lolos Piala Dunia 2026!

Timnas Irak lolos ke pesta sepakbola dunia usai mengalahkan Bolivia 2-1 di final playoff antarkonfederasi Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion BBVA Monterey, Meksiko pada Rabu 1 April 2026 siang WIB.

Timnas Irak menang atas Timnas Bolivia di Playoff Piala Dunia 2026 (Foto: Instagram/@iraqnt_en)
Timnas Irak menang atas Timnas Bolivia di Playoff Piala Dunia 2026 (Foto: Instagram/@iraqnt_en)

Ini merupakan kesempatan kedua skuad Singa Mesopotamia -julukan Timnas Irak- tampil di Piala Dunia 2026. Sebelumnya, Timnas Irak tampil di Piala Dunia 1986 Meksiko.

1. Frans Putros Bangga Lihat Dukungan Bobotoh

Frans Putros bahagia mendapatkan dukungan saat membela Timnas Irak. Ia pun memberikan apresiasi buat siapa saja yang telah memberikan dukungan kepadanya.

"Terima kasih banyak atas dukungannya. Saya sangat bahagia. Ini adalah momen yang sangat membanggakan bagi saya pribadi dan seluruh rakyat Irak," kata Frans Putros, Okezone mengutip dari laman Persib Bandung, Jumat (3/4/2026).

"Dukungan dari teman-teman dan Bobotoh di Bandung sangat berarti besar bagi saya," lanjut mantan pemain Port FC tersebut.

 

