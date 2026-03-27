Daftar Line Up Timnas Indonesia vs Saint Kitts and Nevis di FIFA Series 2026: Elkan Baggott Starter!

Rizky Ridho bersama Elkan Baggott jadi starter di laga Timnas Indonesia vs Saint Kitts and Nevis. (Foto: PSSI)

DAFTAR line up Timnas Indonesia vs Saint Kitts and Nevis di FIFA Series 2026 telah diumumkan. Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, tampak memainkan formasi 3-4-3, di mana Elkan Baggott resmi jadi starter!

Laga Timnas Indonesia vs Saint Kitts and Nevis merupakan laga perdana FIFA Series 2026. Pertandingan tersebut digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Jumat (27/3/2026) malam WIB.

1. Formasi 3-4-3

Seperti yang sudah diprediksi sebelumnya, Herdman akan memainkan formasi 3-4-3 yang memang sudah jadi taktik andlaan Garuda dari era Shin Tae-yong maupun Patrick Kluivert. Tentunya diharapkan formasi ini bisa memaksimalkan potensi para penggawa Garuda.

Untuk posisi kiper, Herdman terlebih dahulu mempercayakan Maarten Paes. Padahal ia memanggil tiga kiper lainnya, yakni Emil Audero, Nadeo Argawinata, dan Cahya Supriadi.

Lalu hal yang menarik adalah tiga bek tengah pilihan Herdman. Ia tak memilih mencadangkan Justin Hubner yang tengah gacor bersama Fortuna Sittard.

Pelatih John Herdman memimpin sesi latihan Timnas Indonesia (Foto: Instagram/@timnasindonesia)

Herdman tampak lebih mempercayakan kepada Jay Idzes, Elkan Baggott, dan Rizky Ridho. Elkan yang sudah dua tahun absen memperkuat Garuda pada akhirnya kembali dipercaya menjadi starter.

Lalu beralih ke lini tengah, dua gelandang dipercayakan kepada Calvin Verdonk dan Jordi Amat. Herdman memilih tak memainkan gelandang murni untuk melawan Saint Kitts and Nevis.

Sementara di sisi sayapnya ada Kevin Diks di sisi kanan, dan kiri ada Dony Tri Pamungkas. Lalu di barisan depan ada tiga pemain, kanan dipercaya kepada Ole Romeny, tengah menjadi tugas Ramadhan Sananta, dan kiri ada Beckham Putra.