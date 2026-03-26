HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Elkan Baggott Buka Suara Usai Dua Tahun Absen Bela Timnas Indonesia

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 26 Maret 2026 |20:24 WIB
Elkan Baggott Buka Suara Usai Dua Tahun Absen Bela Timnas Indonesia
Pemain Timnas Indonesia, Elkan Baggott. (Foto: PSSI)
JAKARTA – Bek Ipswich Town, Elkan Baggott akhirnya memecah kebisuannya setelah cukup lama absen dari pemanggilan Timnas Indonesia. Pemain yang kini merumput di Inggris tersebut mengakui dirinya sempat melewati periode dua tahun tanpa kesempatan membela Garuda, yang membuatnya tidak bisa memberikan kontribusi di berbagai ajang internasional sebelumnya.

Pemain berposisi bek itu terakhir kali membela Timnas Indonesia saat tampil di babak 16 besar Piala Asia 2023 pada Januari 2024. Kala itu, Timnas Indonesia masih dikomandoi Shin Tae-yong. Absennya Elkan dalam kurun waktu yang cukup lama sempat memicu tanda tanya di kalangan suporter, namun kini sang pemain telah kembali dan siap menatap era baru.

1. Enggan Bahas Masa Lalu

Dalam sesi konferensi pers jelang laga FIFA Series, Elkan memberikan penjelasan singkat mengenai situasinya. Meski mengakui ada alasan tertentu di balik absennya selama ini, pemain Ipswich Town FC tersebut memilih untuk tidak mendalami polemik masa lalu dan lebih memprioritaskan fokusnya pada pertandingan yang ada di depan mata.

"Terakhir kali saya bermain untuk Indonesia adalah di Qatar 2024. Sejak itu ada beberapa alasan saya tidak dipanggil," kata Elkan dalam konferensi pers, Kamis (26/3/2026).

"Bukan saatnya dibahas sekarang," tambahnya.

Nova Arianto memeluk hangat Elkan Baggott (Foto: Instagram/@timnasindonesia)
Nova Arianto memeluk hangat Elkan Baggott (Foto: Instagram/@timnasindonesia)

2. Kebahagiaan Kembali Mengenakan Jersey Merah Putih

Kembalinya Elkan ke skuad disambut positif oleh tim pelatih dan rekan setimnya. Ia menegaskan komitmennya untuk tampil habis-habisan guna membalas kerinduan suporter dan membawa Indonesia meraih hasil positif di turnamen mini ini. Baginya, membela tanah air adalah sebuah kehormatan yang tidak ternilai.

 

