HOME BOLA LIGA INGGRIS

Respons Arne Slot yang Diisukan Dipecat Usai Liverpool Kalah 10 Kali di Liga Inggris 2025-2026

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 22 Maret 2026 |12:12 WIB
Respons Arne Slot yang Diisukan Dipecat Usai Liverpool Kalah 10 Kali di Liga Inggris 2025-2026
Arne Slot merespons isu pemecatan usai Liverpool kalah 10 kali di Liga Inggris 2025-2026 (Foto: Liverpool FC)
FALMER Arne Slot kembali dalam tekanan usai Liverpool dipecundangi Brighton & Hove Albion 1-2 di pekan ke-31 Liga Inggris 2025-2026. Pria berkepala plontos itu sadar isu pemecatan selalu muncul di klub sebesar The Reds.

Duel Brighton vs Liverpool itu berlangsung di Stadion American Express, Falmer, Inggris, Sabtu 21 Maret 2026 malam WIB. Tim tamu datang dengan kepercayaan diri tinggi usai tampil apik di Liga Champions 2025-2026.

Danny Welbeck membuka skor di laga Brighton vs Liverpool (Foto: Premier League)
Danny Welbeck membuka skor di laga Brighton vs Liverpool (Foto: Premier League)

Siapa sangka, Liverpool malah pulang membawa malu. Dua gol Danny Welbeck (14’, 56’) hanya mampu dibalas sekali oleh Milos Kerkez (30’). Alhasil, mereka menelan kekalahan ke-10 di musim ini di Liga Inggris.

1. Ulangi Rekor Buruk

Liverpool mengulangi rekor buruk yang terakhir kali tercipta pada 2015-2016. Yang memalukan, Mo Salah dan kolega adalah juara bertahan Liga Inggris. Angka itu bahkan bisa bertambah mengingat masih ada tujuh laga tersisa.

Tak pelak, seruan agar Slot dipecat pun menguat. Momentum hadir lantaran Liga Inggris 2025-2026 akan memasuki jeda internasional. Sang pelatih pun sadar posisinya tidak selalu aman.

“Selalu ada tekanan di Liverpool, kepada saya, kepada para pemain. Kami lolos ke perempatfinal Piala FA dan Liga Champions, tapi pada akhirnya kami harus memastikan bisa lolos lagi ke Liga Champions musim depan,” kata Slot, dikutip dari cuitan Fabrizio Romano di akun X @FabrizioRomano, Minggu (22/3/2026).

 

https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/21/45/3208217/brighton_and_hove_albion_menang_2_1_atas_liverpool_berkat_dua_gol_danny_welbeck-cBNl_large.jpg
Hasil Brighton vs Liverpool di Liga Inggris 2025-2026: Danny Welbeck Menggila, The Reds Tumbang 2-1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/21/45/3208143/michael_carrick_merasa_dirugikan_wasit_pada_laga_bournemouth_vs_manchester_united-ayMN_large.jpg
Manchester United Ditahan Bournemouth 2-2, Michael Carrick Merasa Dirugikan Wasit!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/21/45/3208116/hasil_bournemouth_vs_manchester_united_di_liga_inggris_2025_2026_manutd-IvOQ_large.jpg
Hasil Bournemouth vs Manchester United di Liga Inggris 2025-2026: Harry Maguire Kartu Merah, Setan Merah Gagal Menang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/20/45/3208068/sinyal_pep_guardiola_cabut_dari_manchester_city_di_akhir_musim_semakin_nyata-zDIH_large.jpg
Pep Guardiola Beri Sinyal Cabut dari Manchester City di Akhir Musim!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/03/21/51/1689253/hasil-orleans-masters-2026-rachelfebi-dan-leobagas-kompak-tersingkir-di-semifinal-vly.webp
Hasil Orleans Masters 2026: Rachel/Febi dan Leo/Bagas Kompak Tersingkir di Semifinal
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/02/22/pembalap_ducati_lenovo_marc_marquez_tercepat_pada.jpg
Marc Marquez Menggila! Juara Sprint MotoGP Brasil 2026, Langsung Tantang Di Giannantonio
