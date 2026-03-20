HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kisah Mantan Pemain Persib Bandung yang Pernah Juara Liga Champions dan Liga Inggris di Chelsea

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 20 Maret 2026 |15:26 WIB
Kisah Mantan Pemain Persib Bandung yang Pernah Juara Liga Champions dan Liga Inggris di Chelsea
Simak kisah mantan pemain Persib Bandung yang pernah juara Liga Champions dan Liga Inggris di Chelsea (Foto: Instagram/@plforindonesia)
KISAH mantan pemain Persib Bandung yang pernah juara Liga Champions dan Liga Inggris di Chelsea menarik untuk diulas. Sosok tersebut adalah Michael Essien!

Pesepakbola berpaspor Ghana itu pernah jadi rebutan sejumlah klub papan atas Eropa. Sebab, Essien punya kemampuan yang tidak main-main sebagai seorang gelandang serang.

Michael Essien

Sayangnya, posisi bermainnya berubah saat bergabung dengan Chelsea pada musim panas 2005. Ketika itu, pelatih Jose Mourino mengubahnya jadi seorang gelandang bertahan papan atas!

1. Berkah                     

                                                               

Siapa sangka, perubahan posisi ini membawa berkah buat Essien. Ia sukses mempersembahkan dua gelar juara Liga Inggris pada 2005-2006 dan 2009-2010 untuk Chelsea.

Puncaknya, Essien membantu The Blues menjadi juara Liga Champions 2011-2012. Itu sekaligus jadi sumbangsih terakhirnya karena kemudian pindah ke Real Madrid di bursa transfer musim panas.

Selain trofi, catatan 25 gol dan 20 assist dalam 256 laga di semua kompetisi bareng Chelsea menjadi bukti Essien adalah pilar penting. Betapa tidak, ia sempat comeback hanya semusim setelah berkostum Madrid!

 

