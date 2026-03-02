Federico Barba Kibarkan Bendera Perang, Persib Bandung Targetkan Poin Penuh di Kandang Persebaya Surabaya

SURABAYA – Ambisi besar diusung lini pertahanan Persib Bandung menjelang laga big match kontra Persebaya Surabaya pada pekan ke-24 Super League 2025-2026. Bek asing Maung Bandung, Federico Barba, menegaskan timnya tidak datang ke Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) hanya untuk bermain aman, melainkan demi mengamankan kemenangan krusial pada Senin (2/3/2026) pukul 20.30 WIB.

Barba memahami pertandingan tandang ini tidak akan berjalan mudah bagi Maung Bandung —julukan Persib. Pemain berpaspor Italia itu menyadari reputasi Persebaya sebagai salah satu kekuatan besar di kompetisi domestik yang didukung penuh oleh suporter fanatiknya.

"Stadion yang bagus, saya rasa (akan melawan) salah satu tim terbesar di sini, di Indonesia," ujar Barba dikutip dari laman resmi Persib Bandung, Senin (2/3/2026).

Pemain berusia 32 tahun itu memprediksi duel akan berlangsung ketat sejak menit awal. Kedua tim dinilai memiliki motivasi tinggi untuk mengamankan hasil maksimal demi memperbaiki posisi di klasemen sementara.

Federico Barba. (Foto: Instagram/fedebarba10)

1. Waspadai Ketajaman Lini Depan Lawan

Barba juga menyoroti kualitas lini serang Persebaya yang dianggap sangat mengancam pertahanan lawan. Dia menilai kekompakan permainan tim berjuluk Bajul Ijo tersebut menjadi salah satu aspek utama yang patut diwaspadai oleh barisan belakang Persib.

"Kita tahu mereka punya kualitas. Mereka tim yang kuat, kompak, dan punya lini depan yang sangat kuat dengan pemain-pemain berkualitas tinggi," sambung Barba.