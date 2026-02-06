Hasil Persib Bandung vs Malut United di Super League 2025-2026: Menang 2-0, Maung Bandung Kukuh di Puncak!

PERSIB Bandung menang 2-0 atas Malut United dalam lanjutan pekan ke-20 Super League 2025-2026 yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jawa Barat pada Jumat (6/2/2026) malam WIB. Gol-gol kemenangan Persib Bandung dicetak Thom Haye pada menit 36 dan Saddil Ramdani (87’).

Berkat kemenangan ini, Persib Bandung kukuh di puncak klasemen Super League 2025-2026 dengan 47 angka, unggul empat angka atas Borneo FC di posisi dua. Sementara Malut United tertahan di posisi empat dengan 37 poin.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Pada awal babak pertama, Persib Bandung langsung menekan Malut United. Serangan masif dari Maung Bandung -julukan Persib- beberapa kali membahayakan gawang Malut United.

Meski demikian, belum ada gol yang tercipta hingga pertengahan laga babak pertama. Maung Bandung terus menekan, sementara Laskar Kie Raha -julukan Malut United- masih mengandalkan pola serangan balik.

Upaya Persib Bandung yang terus menekan akhirnya membuahkan hasil. Maung Bandung mendapatkan penalti pada menit ke-36. Thom Haye (36' (P) yang bertindak sebagai algojo menuntaskan tugasnya dengan baik.

Thom Haye bikin Persib Bandung unggul 1-0 atas Malut United. (Foto: Instagram/@persib)

Setelah gol itu, Persib Bandung menurunkan intensitas serangan. Malut United sempat mendapat beberapa peluang, tetapi gagal mencetak gol penyama kedudukan.

Akhirnya tidak ada gol tambahan tercipta hingga laga dinyatakan selesai. Persib Bandung berhasil mengungguli Malut United dengan skor 1-0 di paruh pertama.