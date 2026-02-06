Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Persib Bandung vs Malut United di Super League 2025-2026: Menang 2-0, Maung Bandung Kukuh di Puncak!

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 06 Februari 2026 |21:10 WIB
Hasil Persib Bandung vs Malut United di Super League 2025-2026: Menang 2-0, Maung Bandung Kukuh di Puncak!
Persib Bandung menang 2-0 atas Malut United di lanjutan Super League 2025-2026. (Foto: Instagram/@persib)
A
A
A

PERSIB Bandung menang 2-0 atas Malut United dalam lanjutan pekan ke-20 Super League 2025-2026 yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jawa Barat pada Jumat (6/2/2026) malam WIB. Gol-gol kemenangan Persib Bandung dicetak Thom Haye pada menit 36 dan Saddil Ramdani (87’).

Berkat kemenangan ini, Persib Bandung kukuh di puncak klasemen Super League 2025-2026 dengan 47 angka, unggul empat angka atas Borneo FC di posisi dua. Sementara Malut United tertahan di posisi empat dengan 37 poin.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Pada awal babak pertama, Persib Bandung langsung menekan Malut United. Serangan masif dari Maung Bandung -julukan Persib- beberapa kali membahayakan gawang Malut United.

Meski demikian, belum ada gol yang tercipta hingga pertengahan laga babak pertama. Maung Bandung terus menekan, sementara Laskar Kie Raha -julukan Malut United- masih mengandalkan pola serangan balik.

Upaya Persib Bandung yang terus menekan akhirnya membuahkan hasil. Maung Bandung mendapatkan penalti pada menit ke-36. Thom Haye (36' (P) yang bertindak sebagai algojo menuntaskan tugasnya dengan baik.

Thom Haye bikin Persib Bandung unggul 1-0 atas Malut United. (Foto: Instagram/@persib)
Thom Haye bikin Persib Bandung unggul 1-0 atas Malut United. (Foto: Instagram/@persib)

Setelah gol itu, Persib Bandung menurunkan intensitas serangan. Malut United sempat mendapat beberapa peluang, tetapi gagal mencetak gol penyama kedudukan.

Akhirnya tidak ada gol tambahan tercipta hingga laga dinyatakan selesai. Persib Bandung berhasil mengungguli Malut United dengan skor 1-0 di paruh pertama.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Persib Bandung
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/49/3200131/jean_mota_resmi_gabung_persija_jakarta-7i41_large.jpg
Persija Jakarta Resmi Gaet Jean Mota sang Mantan Rekan Lionel Messi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/49/3200113/hasil_babak_pertama_persib_bandung_vs_malut_united_persib-BScs_large.jpg
Hasil Babak Pertama Persib Bandung vs Malut United di Super League 2025-2026: Thom Haye Cetak Gol, Maung Bandung Unggul 1-0!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/49/3200089/hasil_psim_vs_persis_psimjogjaofficial-QDiJ_large.jpg
Hasil PSIM Yogyakarta vs Persis Solo di Super League 2025-2026: Derby Mataram Berakhir 0-0!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/49/3199975/ivar_jenner_resmi_bergabung_dengan_dewa_united_fc-cVWE_large.jpg
Breaking News: Ivar Jenner Resmi Gabung Dewa United
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/02/06/11/1674113/pemerintah-jerman-hatihati-tanggapi-seruan-boikot-piala-dunia-2026-eje.webp
Pemerintah Jerman Hati-hati Tanggapi Seruan Boikot Piala Dunia 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/02/06/pelatih_timnac_futsal_indonesia_hector_souto.jpg
Hector Souto Blak-blakan Soal Kondisi Timnas Futsal Indonesia Jelang Final Lawan Iran
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement