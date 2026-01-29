Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

BREAKING NEWS: Timnas Futsal Indonesia Lolos Perempatfinal Piala Asia Futsal 2026 Setelah Hajar Kirgistan 5-3

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 29 Januari 2026 |20:54 WIB
BREAKING NEWS: Timnas Futsal Indonesia Lolos Perempatfinal Piala Asia Futsal 2026 Setelah Hajar Kirgistan 5-3
Timnas Futsal Indonesia lolos perempatfinal Piala Asia Futsal 2026 setelah menang 5-3 atas Kirgistan. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

TIMNAS Futsal Indonesia dipastikan lolos perempatfinal Piala Asia Futsal 2026. Kepastian itu didapat setelah skuad Garuda -julukan Timnas Futsal Indonesia- menang 5-3 atas Kirgistan dalam laga kedua Grup A Piala Asia Futsal 2026 yang dilangsungkan di Indonesia Arena, Jakarta, Kamis (29/1/2026) malam WIB.

Skuad asuhan Hector Souto kini menempati puncak klasemen Grup A dengan enam angka, sama persis dengan Irak di posisi dua. Selanjutnya pada Sabtu 31 Januari 2026 pukul 19.00 WIB, Timnas Futsal Indonesia akan bertemu Irak untuk menentukan tim mana yang finis sebagai juara dan runner-up grup.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Starting V Timnas Futsal Indonesia vs Kirgistan @timnasfutsal

Timnas Futsal Indonesia bermain agresif sejak awal babak pertama. Pasukan Hector Souto mengandalkan permainan cepat dan serangan dari sisi lapangan.

Kendati begitu, solidnya pertahanan Timnas Futsal Kirgistan membuat Indonesia kesulitan. Iqbal Iskandar dan kolega belum bisa menemukan kelemahan pertahanan Kirgistan.

Pada menit ke-6, Timnas Futsal Kirgistan justru berhasil mencuri keunggulan. Makhmadaminov Sokhrukh sukses mencetak gol lewat tembakan keras yang tak bisa dibendung kiper Ahmad Habibie.

Satu menit berselang, Iqbal Iskandar berhasil memanfaatkan kesalahan kiper untuk mencetak gol. Gol itu membuat Indonesia Arena bergemuruh, Skuad Garuda pun bermain lebih agresif.

Jual beli serangan terjadi sepanjang pertengahan babak pertama. Pada menit ke-12, Timnas Futsal Indonesia mendapatkan penalti usai bola mengenai pemain Kirgistan di kotak terlarang.

Firman Ardiansyah yang menjadi algojo menuntaskan tugasnya dengan baik, Timnas Futsal Indonesia berbalik unggul 2-1. Setelah gol itu, Timnas Futsal Kirgistan berupaya untuk menyamakan kedudukan.

Namun sayang, upaya anak asuh Djetybaev Nurjan tak membuahkan hasil. Akhirnya, Timnas Futsal Indonesia sukses mengungguli Kirgistan 2-1 di babak pertama.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/51/3198388/hasil_timnas_futsal_thailand_vs_kuwait_di_piala_asia_futsal_2026_afcasianfutsal-pa8k_large.jpg
Bantai Kuwait 6-1, Timnas Futsal Thailand Lolos Perempatfinal Piala Asia Futsal 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/51/3198359/timnas_futsal_irak_vs_korea_selatan-QaeS_large.jpg
Hasil Timnas Futsal Korea Selatan vs Irak di Piala Asia Futsal 2026: Comeback Dramatis, Singa Mesopotamia Menang 3-2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/51/3198351/timnas_futsal_indonesia_vs_kirgistan-fZWc_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Futsal Indonesia vs Kirgistan di Piala Asia Futsal 2026, Live di MNCTV!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/51/3198335/timnas_futsal_indonesia-3A80_large.jpg
Bidik Tiket Perempatfinal Piala Asia Futsal 2026, Ketum FFI Yakin Timnas Futsal Indonesia Bakal Hajar Kirgistan Malam Ini
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/29/11/1671259/dikritik-karena-pindah-ke-liga-lokal-shayne-pattynama-itu-merendahkan-indonesia-dhg.webp
Dikritik karena Pindah ke Liga Lokal, Shayne Pattynama: Itu Merendahkan Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/29/anatoliy_trubin.jpg
Anatoliy Trubin: Kiper Ukraina yang Tumbuh dari Perang dan Hancurkan Real Madrid
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement