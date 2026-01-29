Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klik di Sini! Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Kirgistan di Piala Asia Futsal 2026 Malam Ini

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 29 Januari 2026 |18:23 WIB
Klik di Sini! Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Kirgistan di Piala Asia Futsal 2026 Malam Ini
Timnas Futsal Indonesia siap menghajar Kirgistan di Piala Asia Futsal 2026. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

LINK live streaming Timnas Futsal Indonesia vs Kirgistan di laga kedua Grup A Piala Asia Futsal 2026 bisa Anda dapatkan di akhir artikel ini. Timnas Futsal Indonesia akan menantang Kirgistan di Indonesia Arena, Jakarta pada Kamis (29/1/2026) pukul 19.00 WIB.

1. Timnas Futsal Indonesia dalam Kepercayaan Diri Tinggi

Timnas Futsal Indonesia dalam kepercayaan diri tinggi jelang menghadapi Kirgistan. Sebab, di laga pertama, skuad asuhan Hector Souto ini meraih hasil positif.

Timnas Futsal Indonesia siap tempur melawan Kirgistan. (Foto: Okezone/Aldhi Chandra)
Bersua Korea Selatan, Rio Pangestu dan kawan-kawan menang 5-0 atas Korea Selatan. Di saat bersamaan, Kirgistan mendapatkan hasil minor atas Irak.

Setelah melalui 2x20 menit, Kirgistan tumbang 2-4 dari Irak. Jadi, apakah skuad Garuda akan melibas Kirgistan malam ini?

2. Timnas Futsal Indonesia Selangkah Lagi Lolos Perempatinal

Timnas Futsal Indonesia lolos perempatfinal Piala Asia Futsal 2026 jika menang atas Kirgistan malam ini. Koleksi enam poin membuat Timnas Futsal Indonesia takkan tergeser dari posisi dua besar yang menggaransi tiket lolos perempatfinal.

Saat ini, puncak klasemen Grup A Piala Asia Futsal 2026 dengan enam poin. Dalam dua laga awal Grup A, tim asal Asia Barat itu menang 4-2 atas Kirgistan dan menumbangkan Korea Selatan 3-2.

 

