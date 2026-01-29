Kisah Maarten Paes, Berpotensi Jadi Pemain Timnas Indonesia Pertama dalam Sejarah Liga Champions

KISAH Maarten Paes yang berpotensi jadi pemain Timnas Indonesia pertama dalam sejarah Liga Champions menarik untuk dibahas. Hal ini tak lepas dari kabar ketertarikan klub Eredivisie, Ajax Amsterdam yang ingin memboyong Paes.

Teka-teki masa depan kiper Timnas Indonesia, Maarten Paes, akhirnya terjawab. Alih-alih merapat ke Persib Bandung yang sempat santer dirumorkan, kiper berusia 27 tahun ini justru dikabarkan kembali ke tanah kelahirannya untuk bergabung dengan raksasa Liga Belanda, Ajax Amsterdam.

Kabar kepindahan ini dikonfirmasi langsung oleh pakar transfer kenamaan, Fabrizio Romano. Ajax disebut telah mencapai kesepakatan penuh dengan FC Dallas untuk memboyong Paes secara permanen dengan kontrak berdurasi tiga tahun hingga Juni 2029.

Kehadiran Paes di Johan Cruyff Arena diharapkan mampu memberikan warna baru sekaligus persaingan ketat di bawah mistar gawang De Godenzonen.

1. Rekor Melampaui Kevin Diks

Keputusan Ajax untuk memulangkan Maarten Paes ke Belanda bukanlah langkah yang tergesa-gesa. Media lokal, Voetbal Primeur, mengungkapkan pemandu bakat Ajax telah memantau Paes selama lebih dari dua tahun.

Maarten Paes. Isra triansyah/MPI

Ada tiga alasan utama di balik perekrutan ini, ketertarikan jangka panjang, kekaguman terhadap mentalitas serta tekad sang kiper, dan kebutuhan akan kompetisi sehat di posisi penjaga gawang.

Lebih dari sekadar transfer biasa, kepindahan ini membuka gerbang sejarah baru bagi sepak bola Tanah Air. Paes berpotensi menjadi pemain berpaspor Indonesia pertama yang tampil di kancah Liga Champions.