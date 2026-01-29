Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Kisah Maarten Paes, Berpotensi Jadi Pemain Timnas Indonesia Pertama dalam Sejarah Liga Champions

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 29 Januari 2026 |11:59 WIB
Kisah Maarten Paes, Berpotensi Jadi Pemain Timnas Indonesia Pertama dalam Sejarah Liga Champions
Maarten Paes dirumorkan segera gabung Ajax Amsterdam. (Foto: Instagram/maartenpaes)
A
A
A

KISAH Maarten Paes yang berpotensi jadi pemain Timnas Indonesia pertama dalam sejarah Liga Champions menarik untuk dibahas. Hal ini tak lepas dari kabar ketertarikan klub Eredivisie, Ajax Amsterdam yang ingin memboyong Paes.

Teka-teki masa depan kiper Timnas Indonesia, Maarten Paes, akhirnya terjawab. Alih-alih merapat ke Persib Bandung yang sempat santer dirumorkan, kiper berusia 27 tahun ini justru dikabarkan kembali ke tanah kelahirannya untuk bergabung dengan raksasa Liga Belanda, Ajax Amsterdam.

Kabar kepindahan ini dikonfirmasi langsung oleh pakar transfer kenamaan, Fabrizio Romano. Ajax disebut telah mencapai kesepakatan penuh dengan FC Dallas untuk memboyong Paes secara permanen dengan kontrak berdurasi tiga tahun hingga Juni 2029.

Kehadiran Paes di Johan Cruyff Arena diharapkan mampu memberikan warna baru sekaligus persaingan ketat di bawah mistar gawang De Godenzonen.

1. Rekor Melampaui Kevin Diks

Keputusan Ajax untuk memulangkan Maarten Paes ke Belanda bukanlah langkah yang tergesa-gesa. Media lokal, Voetbal Primeur, mengungkapkan pemandu bakat Ajax telah memantau Paes selama lebih dari dua tahun.

Maarten Paes. Isra triansyah/MPI
Maarten Paes. Isra triansyah/MPI

Ada tiga alasan utama di balik perekrutan ini, ketertarikan jangka panjang, kekaguman terhadap mentalitas serta tekad sang kiper, dan kebutuhan akan kompetisi sehat di posisi penjaga gawang.

Lebih dari sekadar transfer biasa, kepindahan ini membuka gerbang sejarah baru bagi sepak bola Tanah Air. Paes berpotensi menjadi pemain berpaspor Indonesia pertama yang tampil di kancah Liga Champions.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/261/3198263/trofi_liga_champions-uizQ_large.jpg
Jadwal Drawing Playoff 16 Besar Liga Champions 2025-2026: Real Madrid, PSG, hingga Inter Milan Siap Rebut 8 Tiket Terakhir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/261/3198226/berikut_daftar_playoff_16_besar_liga_champions_2025_2026_yang_berisi_tim_tim_besar-UxAB_large.jpg
Daftar Bagan Playoff 16 Besar Liga Champions 2025-2026: Ada Real Madrid hingga Juventus dan Inter Milan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/51/3198205/liverpool_lolos_16_besar_liga_champions_2025_2026_lfc-WErB_large.jpg
Daftar 8 Klub Lolos 16 Besar Liga Champions 2025-2026: Liverpool hingga Barcelona Amankan Tiket!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/261/3197917/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_benfica_vs_real_madrid_di_liga_champions_2025_2026-4my8_large.jpeg
Jadwal dan Link Live Streaming Benfica vs Real Madrid di Liga Champions 2025-2026
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2026/01/28/51/1670995/tatap-olimpiade-los-angeles-2028-pbsi-terima-dukungan-gymnasium-dan-sport-science-ohm.jpg
Tatap Olimpiade Los Angeles 2028: PBSI Terima Dukungan Gymnasium dan Sport Science
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/29/pelatih_real_madrid_alvaro_arbeloa_foto_uefa.jpg
Real Madrid Tumbang di Kandang Benfica, Arbeloa: Saya Tanggung Jawab!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement