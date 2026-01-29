Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Jadwal Drawing Playoff 16 Besar Liga Champions 2025-2026: Real Madrid, PSG, hingga Inter Milan Siap Rebut 8 Tiket Terakhir

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 29 Januari 2026 |11:36 WIB
Jadwal Drawing Playoff 16 Besar Liga Champions 2025-2026: Real Madrid, PSG, hingga Inter Milan Siap Rebut 8 Tiket Terakhir
Trofi Liga Champions. (Foto: UEFA)
A
A
A

NYON – Fase liga dari ajang Liga Champions 2025-2026 telah berakhir dengan kejutan besar. Sejumlah tim Raksasa yang biasanya melenggang mulus ke babak 16 besar kini harus menempuh jalur terjal melalui fase playoff.

Tim-tim penghuni peringkat 9 hingga 24 klasemen akhir akan bertarung dalam format dua leg untuk memperebutkan delapan tiket tersisa menuju babak 16 besar.

Real Madrid, Inter Milan, hingga Paris Saint-Germain (PSG) dipastikan bakal meramaikan fase playoff ini. Sesuai regulasi, tim yang finis di delapan besar klasemen liga sudah menunggu dengan nyaman di babak 16 besar, sementara sisanya harus saling singkirkan pada Februari mendatang.

1. Nasib Sial Real Madrid, Inter, dan PSG di Fase Liga

Meskipun menyandang status sebagai raja Eropa dengan 15 trofi, Real Madrid gagal mengamankan posisi delapan besar. Kekalahan 2-4 dari Benfica membuat Los Blancos harus puas finis di posisi ke-9 dengan 15 poin, setelah disalip oleh Manchester City pada detik-detik terakhir.

Nasib serupa dialami Inter Milan. Walaupun menang meyakinkan 2-0 di kandang Borussia Dortmund, Nerazzurri tertahan di peringkat ke-10.

Kylian Mbappe dan Vinicius Jr bantu Real Madrid menang 6-1 atas AS Monaco @realmadriden
Kylian Mbappe dan Vinicius Jr

Sementara itu, PSG justru bernasib lebih buruk, hasil imbang 1-1 kontra Newcastle United memaksa raksasa Prancis tersebut finis di posisi ke-11 dengan 14 poin. Selain mereka, klub-klub besar seperti Juventus, Atletico Madrid, dan Borussia Dortmund juga harus berjuang dari titik yang sama.

Menariknya, pada fase playoff ini, proteksi negara sudah tidak berlaku. Artinya, dua tim dari asosiasi yang sama atau tim yang sudah pernah bertemu di fase liga bisa kembali dipertemukan dalam duel hidup-mati ini.

 

