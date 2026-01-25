Prediksi Persib Bandung vs PSBS Biak Versi Bobotoh Cantik: Maung Bandung Menang 3-0!

STATUS juara paruh musim menjadi modal penting Persib Bandung menjaga konsistensi performa. Jelang menghadapi PSBS Biak dalam lanjutan pekan ke-18 Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (25/1/2026) pukul19.00 WIB, Bobotoh cantik asal Kota Bandung, Hilda Fitriani, percaya diri Maung Bandung kembali meraih kemenangan telak.



Hilda Fitriani menilai, pencapaian Persib Bandung sebagai juara paruh musim bukan sekadar prestasi sementara, tetapi bukti kekuatan tim yang semakin solid dari laga ke laga. Ia optimistis, kondisi tersebut akan tercermin saat Persib Bandung menjamu PSBS Biak di kandang sendiri.

Hilda Fitriani prediksi Persib Bandung menang 3-0 atas PSBS Biak. (Foto: Dokumentasi Pribadi)





“Persib kan juara paruh musim, itu menunjukkan tim ini konsisten dan kuat. Jadi wajar kalau saya optimis Persib bisa menang telak lagi atas PSBS Biak,” ujar Hilda.

1. Persib Bandung Diprediksi Menang 3-0 atas PSBS Biak

Pada pertemuan putaran pertama, Persib Bandung menumbangkan PSBS Biak dengan skor 3-0 saat bermain tandang.Menurut Hilda, meski PSBS Biak datang dengan kekuatan yang lebih matang dan sejumlah perubahan dalam tim, Persib Bandung tetap memiliki keunggulan, terutama dari segi chemistry dan kedalaman skuad.



“Memang PSBS Biak sekarang lebih kuat dibanding putaran pertama, tapi Persib juga berkembang pesat. Chemistry pemain sudah kelihatan banget, jadi saya prediksi skornya masih 3-0,” katanya.

2. Eliano Reijnders Absen di Laga Persib Bandung vs PSBS Biak

Hilda juga menanggapi absennya Eliano Reijnders yang harus menepi akibat akumulasi kartu. Ia menilai kehilangan satu pemain tidak akan berdampak besar terhadap kekuatan Persib Bandung, mengingat kualitas pemain pelapis yang dinilai hampir merata di setiap lini.



“Eliano memang absen, tapi Persib punya banyak opsi. Kalau di bek kiri masih ada Dewangga atau Federico Barba. Di tengah juga ada Thom Haye, Marc Klok, Adam Alis, dan pemain lain yang kualitasnya tidak jauh beda,” ungkapnya.



Secara tidak langsung, Hilda menilai kekuatan Persib saat ini tidak bergantung pada satu atau dua pemain saja. Hal tersebut menjadi salah satu alasan mengapa ia yakin Persib mampu menjaga performa meski harus melakukan rotasi.