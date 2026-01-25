Live Malam Ini! Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs PSBS Biak di Super League 2025-2026

Simak jadwal siaran langsung Persib Bandung vs PSBS Biak di Super League 2025-2026 (Foto: Persib Bandung)

BANDUNG – Live malam ini! Jadwal siaran langsung Persib Bandung vs PSBS Biak di Super League 2025-2026 sudah diketahui.

Duel Persib Bandung vs PSBS Biak merupakan matchday 18 Super League 2025-2026. Laga dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu (25/1/2026) pukul 19.00 WIB.

1. Tren Positif

PSBS Biak vs Persib Bandung di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@persib)

Kedua kesebelasan sama-sama dalam tren positif. Persib baru saja menjadi juara paruh musim usai menaklukkan Persija Jakarta 1-0 di pekan ke-17 Super League 2025-2026.

Sedangkan, PSBS Biak mampu menghajar Bhayangkara FC 4-1. Kemenangan itu menjauhkan mereka untuk sementara dari zona degradasi di Super League.

Di atas kertas, Persib jelas diunggulkan untuk menang. Selain perbedaan kualitas, mereka tak terkalahkan dalam tiga pertemuan sejak musim 2024-2025.

Bahkan, Persib menumpas PSBS 4-1 di laga pembuka Liga 1 2024-2025 (sekarang Super League). Mereka pun menang 3-0 di kandang Badai Pasifik pada perjumpaan pertama di musim ini.