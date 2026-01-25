Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persija Jakarta Dibantu 2 Penalti, Thales Lira: Kami Pantas Menang Lawan Madura United!

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 25 Januari 2026 |01:37 WIB
Persija Jakarta Dibantu 2 Penalti, Thales Lira: Kami Pantas Menang Lawan Madura United!
Thales Lira merasa Persija Jakarta layak menang atas Madura United meski dibantu dengan dua tendangan penalti (Foto: Persija Jakarta)
A
A
A

JAKARTA – Bek Persija Jakarta, Thales Lira, merasa timnya layak menang atas Madura United di pekan ke-18 Super League 2025-2026. Sebab, mereka mampu mengontrol permainan dari awal.

Laga Persija Jakarta vs Madura United itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat 23 Januari 2026 malam WIB. Macan Kemayoran menang susah payah dengan skor 2-0.

Sesi latihan Persija Jakarta. (Foto: Instagram/persija)

Dua gol Persija dilesakkan Gustavo Almeida (44’) dan Emaxwell Souza (90+15’). Keduanya sama-sama dicetak dari titik putih alias tendangan penalti.

1. Pantas

Meski kedua gol berasal dari sepakan 12 pas, Thales mengatakan kemenangan ini pantas untuk tuan rumah. Sebab, pemain asal Brasil itu mengatakan, Persija mampu mengontrol permainan. 

“Saya rasa tim kami bermain bagus dan pantas menang. Kami berhasil mengendalikan permainan dan mengatur tempo,” ucap Thales dikutip dari laman resmi Persija, Minggu (25/1/2026).

Sejak awal pertandingan, Persija tampil dominan dengan penguasaan bola yang mencapai 63 persen. Aliran bola yang terjaga rapi membuat mereka mampu menciptakan 18 percobaan tembakan, lima di antaranya mengarah tepat ke gawang lawan.

 

Halaman:
1 2
      
