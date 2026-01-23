Tumbang dari Persebaya Surabaya, Malut United Siap Hajar Persik Kediri di Super League 2025-2026

PELATIH Malut United, Hendri Susilo, melakukan evaluasi jelang menjamu Persik Kediri di lanjutan pekan ke-18 Super League 2025-2026 yang berlangsung di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, pada Sabtu 24 Januari 2026 pukul 13.30 WIB. Ia meyakini Yakob Sayuri dan kawan-kawan akan bangkit saat menjamu Persik Kediri akhir pekan ini

“Evaluasi telah dilakukan dari pertandingan sebelumnya. Persiapan berjalan baik dan secara umum kami siap menghadapi Persik Kediri,” kata Hendri Susilo dalam konferensi pers jelang laga Malut United vs Persik Kediri.

1. Malut United Antusias Lawan Persik Kediri

Persiapan Malut United jelang lawan Persik Kediri. (Foto: Media Malut United)

Laskar Kie Raha mengawali laga perdana di putaran kedua dengan motivasi tinggi. Latihan intensif terus dilakukan di Training Ground Malut United FC, Ternate, guna mematangkan kesiapan tim.

Hendri Susilo mengatakan anak asuhnya antusias menatap pertandingan kontra Macan Putih -julukan Persik Kediri. Pelajaran dari putaran pertama menjadi bekal untuk meraih hasil yang lebih baik.

“Kami sudah banyak belajar selama setengah musim ini. Semua pemain begitu antusias dan serius menatap putaran kedua,” ucap Hendri Susilo.

Saat ini, Malut United berada di urutan keempat klasemen sementara Super League 2025-2026 dengan koleksi 34 poin. Di sisi lain, Persik Kediri menempati peringkat ke-13 dengan torehan 19 poin.