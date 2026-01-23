Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Tumbang dari Persebaya Surabaya, Malut United Siap Hajar Persik Kediri di Super League 2025-2026

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 23 Januari 2026 |22:05 WIB
Tumbang dari Persebaya Surabaya, Malut United Siap Hajar Persik Kediri di Super League 2025-2026
Malut United siap hajar Persik Kediri di Super League 2025-2026. (Foto: Media Malut United)
A
A
A

PELATIH Malut United, Hendri Susilo, melakukan evaluasi jelang menjamu Persik Kediri di lanjutan pekan ke-18 Super League 2025-2026 yang berlangsung di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, pada Sabtu 24 Januari 2026 pukul 13.30 WIB. Ia meyakini Yakob Sayuri dan kawan-kawan akan bangkit saat menjamu Persik Kediri akhir pekan ini

“Evaluasi telah dilakukan dari pertandingan sebelumnya. Persiapan berjalan baik dan secara umum kami siap menghadapi Persik Kediri,” kata Hendri Susilo dalam konferensi pers jelang laga Malut United vs Persik Kediri.

1. Malut United Antusias Lawan Persik Kediri

Persiapan Malut United jelang lawan Persik Kediri. (Foto: Media Malut United)
Persiapan Malut United jelang lawan Persik Kediri. (Foto: Media Malut United)

Laskar Kie Raha mengawali laga perdana di putaran kedua dengan motivasi tinggi. Latihan intensif terus dilakukan di Training Ground Malut United FC, Ternate, guna mematangkan kesiapan tim.

Hendri Susilo mengatakan anak asuhnya antusias menatap pertandingan kontra Macan Putih -julukan Persik Kediri. Pelajaran dari putaran pertama menjadi bekal untuk meraih hasil yang lebih baik.

“Kami sudah banyak belajar selama setengah musim ini. Semua pemain begitu antusias dan serius menatap putaran kedua,” ucap Hendri Susilo.

Saat ini, Malut United berada di urutan keempat klasemen sementara Super League 2025-2026 dengan koleksi 34 poin. Di sisi lain, Persik Kediri menempati peringkat ke-13 dengan torehan 19 poin.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/49/3197184/persija_jakarta_menang_2_0_atas_madura_united_di_lanjutan_pekan_ke_18_super_league_2025_2026-aN7P_large.jpg
Hasil Persija Jakarta vs Madura United di Super League 2025-2026: Menang 2-0, Macan Kemayoran Pepet Persib Bandung!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/49/3197170/persija_jakarta_unggul_1_0_atas_maudra_united_persijajkt-FKbP_large.jpg
Hasil Babak Pertama Persija Jakarta vs Madura United di Super League 2025-2026: Gustavo Almeida Bikin Macan Kemayoran Unggul 1-0!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/49/3197164/shayne_pattynama_siap_bantu_persija_jakarta_juara_super_league_2025_2026-GNdo_large.jpg
Gabung Persija Jakarta, Shayne Pattynama: Target Saya Juara Super League 2025-2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/49/3197148/borneo_fc_menang_1_0_atas_persis_solo_di_super_league_2025_2026_borneosmr-RXF7_large.jpg
Hasil Persis Solo vs Borneo FC di Super League 2025-2026: Menang 1-0, Pesut Etam Geser Persib Bandung dari Puncak Klasemen!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/23/11/1669163/jadwal-dan-link-villarreal-vs-real-madrid-laliga-202526-streaming-di-vision-bcq.webp
Jadwal dan Link Villarreal vs Real Madrid LaLiga 2025/26 Streaming di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/23/andy_robertson.jpg
Kejutan Transfer! Tottenham Ingin Bajak Bek Senior Liverpool
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement