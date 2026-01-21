Emil Audero Dkk Tahan Hellas Verona 0-0, Pelatih Cremonese Davide Nicola: Para Pemain Luar Biasa!

PELATIH Cremonese, Davide Nicola, memuji penampilan Emil Audero dan kawan-kawan usai bermain 0-0 melawan Hellas Verona dalam lanjutan Liga Italia 2025-2026. Davide Nicola menyebut timnya bermain sangat baik di laga tersebut.

Cremonese menjamu Hellas Verona di Stadion Giovanni Zini, Cremona, Selasa 20 Januari 2026 dini hari WIB. Sayangnya, skuad berjuluk I Grigiorossi itu gagal meraih poin penuh karena bermain tanpa gol atas tamunya.

1. Cremonese Digempur Hellas Verona

Cremonese tahan Hellas Verona 0-0. (Foto: X/@uscremonese)

Bisa dibilang, ini hasil yang patut disyukuri. Pasalnya, Cremonese kerap digempur Hellas Verona. Untungnya, Emil Audero tampil memukau di bawah mistar gawang. Kiper Timnas Indonesia itu tercatat menghentikan empat tembakan yang dilesakkan tim tamu.

Davide Nicola pun memberikan pujian kepada skuadnya. Baginya, skuad I Grigiorossi tampil sangat luar biasa hingga berhasil meraih satu poin dalam laga tersebut.

“Ini adalah pertandingan klasik untuk bertahan di liga. Para pemain tampil sangat luar biasa dan mampu menafsirkannya dengan cara yang tepat demi mencapai tujuan kami,” kata Davide Nicola, Okezone mengutip dari laman resmi Cremonese, Rabu (21/1/2026).

“Para pemain tampil sangat baik, mereka memainkan pertandingan ini dengan kehati-hatian yang kami perlukan untuk mencapai tujuan,” sambung juru taktik asal Italia ini.