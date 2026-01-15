Kiper Timnas Indonesia Emil Audero Akui Kehebatan Juventus yang Bantai Cremonese 0-5!

KIPER Timnas Indonesia, Emil Audero Mulyadi, mengakui kekuatan Juventus usai sang klub Cremonese digulung 0-5. Emil Audero mengatakan, Juventus bermain sangat baik dalam pertandingan tersebut.

Cremonese menelan kekalahan 0-5 dari Juventus di pekan ke-20 Liga Italia 2025-2026. Pertandingan itu digelar di Allianz Stadium, Turin, Italia pada Selasa 13 Januari 2026 dini hari WIB.

1. Juventus Dominasi Pertandingan

Juventus bantai 5-0 atas Cremonese di Liga Italia 2025-2026. (Foto: X/@juventusfcen)

Dalam laga tersebut, Bianconeri -julukan Juventus- tampil dominan sepanjang pertandingan. Skuad besutan Luciano Spalletti mampu mencetak tiga gol di babak pertama via Gleison Bremer (12'), Jonathan David (15'), dan Kenan Yildiz (35').

Di paruh kedua, Juventus semakin ganas dengan menambah dua gol lewat gol bunuh diri Filippo Terracciano (48'), dan Weston MecKennie (64'). Di saat bersamaan, Emil Audero dan kawan-kawan tak bisa berbuat banyak untuk membalas.

2. Juventus Semakin Kuat di Bawah Luciano Spalletti

Usai pertandingan, Emil Audero mengakui Juventus semakin kuat belakangan ini. Menurutnya, Bianconeri -julukan Juventus- semakin matang secara pola permainan maupun mentalitas saat bertanding.

"Tentu saja. Juventus jelas semakin membaik, seperti yang mereka tunjukkan dalam pertandingan-pertandingan terakhir; mereka telah pulih, mereka terlatih dengan baik," kata Emil Audero, Okezone mengutip dari Tuttomercatoweb, Kamis (15/1/2026).