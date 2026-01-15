Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Kiper Timnas Indonesia Emil Audero Akui Kehebatan Juventus yang Bantai Cremonese 0-5!

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 15 Januari 2026 |00:05 WIB
Kiper Timnas Indonesia Emil Audero Akui Kehebatan Juventus yang Bantai Cremonese 0-5!
Juventus menang 5-0 atas Cremonese di Liga Italia 2025-2026. (Foto: X/@juventusfcen)
A
A
A

KIPER Timnas Indonesia, Emil Audero Mulyadi, mengakui kekuatan Juventus usai sang klub Cremonese digulung 0-5. Emil Audero mengatakan, Juventus bermain sangat baik dalam pertandingan tersebut. 

Cremonese menelan kekalahan 0-5 dari Juventus di pekan ke-20 Liga Italia 2025-2026. Pertandingan itu digelar di Allianz Stadium, Turin, Italia pada Selasa 13 Januari 2026 dini hari WIB.

1. Juventus Dominasi Pertandingan

Juventus bantai 5-0 atas Cremonese di Liga Italia 2025-2026. (Foto: X/@juventusfcen)
Juventus bantai 5-0 atas Cremonese di Liga Italia 2025-2026. (Foto: X/@juventusfcen)

Dalam laga tersebut, Bianconeri -julukan Juventus- tampil dominan sepanjang pertandingan. Skuad besutan Luciano Spalletti mampu mencetak tiga gol di babak pertama via Gleison Bremer (12'), Jonathan David (15'), dan Kenan Yildiz (35'). 

Di paruh kedua, Juventus semakin ganas dengan menambah dua gol lewat gol bunuh diri Filippo Terracciano (48'), dan Weston MecKennie (64'). Di saat bersamaan, Emil Audero dan kawan-kawan tak bisa berbuat banyak untuk membalas. 

2. Juventus Semakin Kuat di Bawah Luciano Spalletti

Usai pertandingan, Emil Audero mengakui Juventus semakin kuat belakangan ini. Menurutnya, Bianconeri -julukan Juventus- semakin matang secara pola permainan maupun mentalitas saat bertanding. 

"Tentu saja. Juventus jelas semakin membaik, seperti yang mereka tunjukkan dalam pertandingan-pertandingan terakhir; mereka telah pulih, mereka terlatih dengan baik," kata Emil Audero, Okezone mengutip dari Tuttomercatoweb, Kamis (15/1/2026).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/47/3195037/jay_idzes-hx32_large.jpg
Kecewanya Pelatih Sassuolo Usai Jay Idzes Cs Gagal Kalahkan AS Roma di Liga Italia 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/47/3194918/emil_audero-8dkz_large.jpg
Juventus Bidik Kiper Timnas Indonesia Emil Audero, Siap Pulang ke Turin pada Musim Panas 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/47/3194846/jay_idzes-0tDX_large.jpg
Media Italia Soroti Kegagalan Jay Idzes Cs Hentikan Paulo Dybala hingga Sassuolo Kalah 0-2 dari AS Roma
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/47/3194840/ac_milan_tertahan_1_1_di_markas_fiorentina_pada_lanjutan_liga_italia_2025_2026-KO38_large.jpg
Hasil Fiorentina vs AC Milan di Liga Italia 2025-2026: Berakhir 1-1, Rossoneri Selamat Berkat Gol Telat
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/14/11/1666001/tak-tertarik-latih-real-madrid-jurgen-klopp-ada-yang-tidak-beres-di-sana-ury.webp
Tak Tertarik Latih Real Madrid, Jurgen Klopp: Ada yang Tidak Beres di Sana
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/13/john_herdman.jpg
John Herdman Soroti Rizky Ridho di El Clasico Indonesia, Begini Katanya
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement