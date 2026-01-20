Saddil Ramdani: 100 Persen Yakin Persib Bandung Juara Super League 2025-2026!

WINGER Persib Bandung, Saddil Ramdani, percaya diri timnya merebut gelar juara Super League 2025-2026. Saddil Ramdani berharap skuad Pangeran Biru -julukan Persib Bandung- tampil lebih baik di putaran kedua.

Sebagaimana diketahui, Persib Bandung menjadi juara paruh pertama Super League 2025-2026. Skuad besutan Bojan Hodak itu merajai papan klasemen sementara dengan koleksi 38 poin dari 17 pertandingan yang dijalani.

Bojan Hodak bikin Persib Bandung menggila dalam beberapa musim terakhir. (Foto: Persib.co.id)

1. Persib Bandung Menuju Hattrick Juara Super League

Kesuksesan di atas membuat Saddil Ramdani yakin Persib Bandung keluar menjadi juara ketiga kalinya secara berturut-turut. Seluruh pemain Pangeran Biru memiliki motivasi tinggi meraih gelar juara musim ini.

“Seratus persen (yakin Persib juara),” kata Saddil Ramdani kepada wartawan termasuk Okezone.

“Saya yakin pada apa yang menjadi program pelatih, motivasi semua pemain, dan kami berharap kami jauh lebih baik dari putaran pertama ke putaran kedua kami jauh lebih maksimal,” lanjut mantan pemain andalan Sabah FC ini.

2. Kunci Sukses Persib Bandung di Putaran Pertama Super League 2025-2026

Mantan pemain Persela Lamongan itu juga mengungkap kunci sukses Persib Bandung menjadi juara paruh pertama Super League 2025-2026. Menurut Saddil Ramdani, adaptasi menjadi faktor penting di balik kesuksesan Pangeran Biru saat ini.