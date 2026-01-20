Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Saddil Ramdani: 100 Persen Yakin Persib Bandung Juara Super League 2025-2026!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 20 Januari 2026 |00:05 WIB
Saddil Ramdani: 100 Persen Yakin Persib Bandung Juara Super League 2025-2026!
Persib Bandung diprediksi juara Super League 2025-2026. (Foto: Persib.co.id)
A
A
A

WINGER Persib Bandung, Saddil Ramdani, percaya diri timnya merebut gelar juara Super League 2025-2026. Saddil Ramdani berharap skuad Pangeran Biru -julukan Persib Bandung- tampil lebih baik di putaran kedua. 

Sebagaimana diketahui, Persib Bandung menjadi juara paruh pertama Super League 2025-2026. Skuad besutan Bojan Hodak itu merajai papan klasemen sementara dengan koleksi 38 poin dari 17 pertandingan yang dijalani. 

Bojan Hodak bikin Persib Bandung menggila dalam beberapa musim terakhir. (Foto: Persib.co.id)
Bojan Hodak bikin Persib Bandung menggila dalam beberapa musim terakhir. (Foto: Persib.co.id)

1. Persib Bandung Menuju Hattrick Juara Super League

Kesuksesan di atas membuat Saddil Ramdani yakin Persib Bandung keluar menjadi juara ketiga kalinya secara berturut-turut. Seluruh pemain Pangeran Biru memiliki motivasi tinggi meraih gelar juara musim ini. 

“Seratus persen (yakin Persib juara),” kata Saddil Ramdani kepada wartawan termasuk Okezone.

“Saya yakin pada apa yang menjadi program pelatih, motivasi semua pemain, dan kami berharap kami jauh lebih baik dari putaran pertama ke putaran kedua kami jauh lebih maksimal,” lanjut mantan pemain andalan Sabah FC ini.

2. Kunci Sukses Persib Bandung di Putaran Pertama Super League 2025-2026 

Mantan pemain Persela Lamongan itu juga mengungkap kunci sukses Persib Bandung menjadi juara paruh pertama Super League 2025-2026. Menurut Saddil Ramdani, adaptasi menjadi faktor penting di balik kesuksesan Pangeran Biru saat ini. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/49/3196241/layvin_kurzawa-AsPI_large.jpg
Harga Pasaran Mantan Bek PSG Layvin Kurzawa yang Dirumorkan Gabung Persib Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/49/3196224/layvin_kurzawa-nHRO_large.jpg
Media Prancis: Bukan Eropa, Layvin Kurzawa Pilih Persib Bandung sebagai Destinasi Baru Kariernya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/49/3196189/layvin_kurzawa-2OHN_large.jpg
5 Pemain Bintang Incaran Persib Bandung di Musim 2026, Nomor 1 Layvin Kurzawa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/49/3196185/lucas_cardoso_resmi_gabung_malut_united-afvk_large.jpg
Bukan ke Persib Bandung, Lucas Cardoso Resmi Gabung Malut United!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/19/11/1667439/senegal-juara-piala-afrika-2025-usai-tekuk-maroko-di-laga-dramatis-djw.webp
Senegal Juara Piala Afrika 2025 usai Tekuk Maroko di Laga Dramatis
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/19/gustavo_franca_resmi_dilepas_persija_jakarta.jpg
Persija Resmi Putus Kontrak Gustavo Franca di Paruh Musim
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement