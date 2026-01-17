Kesal Terus Dirumorkan ke Persib Bandung, Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes: Berita Palsu!

Maarten Paes kesal karena terus dikaitkan dengan Persib Bandung (Foto: X/@FCDallas)

KIPER Timnas Indonesia, Maarten Paes, kesal terus dirumorkan bergabung ke Persib Bandung. Terbaru, ia langsung melabeli kabar di media sosial sebagai berita palsu.

Nama Paes kembali menjadi perbincangan dalam bursa transfer musim dingin 2026. Pemain FC Dallas itu lagi-lagi dikaitkan dengan klub teras Super League, Persib Bandung.

1. Palsu

Baru-baru ini ada laporan yang menyebut Paes batal gabung Persib karena tak dapat restu dari klubnya, FC Dallas. Padahal, sang kiper sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan Maung Bandung.

Kabar tersebut dihembuskan oleh akun X @TimnasXtra. Paes langsung menanggapi lewat akun X pribadinya @MaartenPaes30 dengan singkat, padat, dan jelas.

"Berita palsu," tegas Paes dalam akun X pribadinya, Sabtu (17/1/2026).