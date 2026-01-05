Pramono Anung Harap Persija Jakarta Pertahankan Momentum Jelang Hadapi Persib Bandung

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berharap Persija Jakarta bisa mempertahankan momentum kemenangan usai menggilas Persijap Jepara 2-0. Apalagi, mereka akan berhadapan dengan Persib Bandung pekan depan.

Pramono menyaksikan langsung pesta kemenangan 2-0 itu di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Sabtu 3 Januari 2026 sore WIB. Dua gol kemenangan Persija dicetak oleh dua Macan Muda yakni Arlyansyah Abdulmanan (61’) dan Aditya Warman (79’).

1. Puji 2 Macan Muda

Seusai pertandingan, Pramono memuji Arlyansyah dan Aditya yang sukses mencetak gol untuk Persija. Menurutnya, kemenangan ini menjadi kado awal tahun yang indah untuk masyarakat Jakarta.

“Hari ini Persija pemainnya lebih didominasi pemain muda yang luar biasa, dan itu terbukti dari dua gol yang dicetak Arlyansyah nomor punggung 11 dan Aditya nomor 36,” kata Pramono usai laga di SUGBK, dikutip Senin (5/1/2026).

“Itu menunjukkan Persija tidak hanya bergantung pada pemain yang itu-itu saja. Dan kalau dilihat dari pertandingan tadi permainannya enak untuk dilihat, kado awal tahun untuk kita semua,” sambung pria berkacamata itu.