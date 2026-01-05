Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Pramono Anung Harap Persija Jakarta Pertahankan Momentum Jelang Hadapi Persib Bandung

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 05 Januari 2026 |00:39 WIB
Pramono Anung Harap Persija Jakarta Pertahankan Momentum Jelang Hadapi Persib Bandung
Pramono Anung berharap Persija Jakarta mempertahankan momentum jelang hadapi Persib Bandung (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)
A
A
A

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berharap Persija Jakarta bisa mempertahankan momentum kemenangan usai menggilas Persijap Jepara 2-0. Apalagi, mereka akan berhadapan dengan Persib Bandung pekan depan.

Pramono menyaksikan langsung pesta kemenangan 2-0 itu di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Sabtu 3 Januari 2026 sore WIB. Dua gol kemenangan Persija dicetak oleh dua Macan Muda yakni Arlyansyah Abdulmanan (61’) dan Aditya Warman (79’). 

1. Puji 2 Macan Muda

Persija Jakarta vs Persijap Jepara. (Foto: Instagram/persija)

Seusai pertandingan, Pramono memuji Arlyansyah dan Aditya yang sukses mencetak gol untuk Persija. Menurutnya, kemenangan ini menjadi kado awal tahun yang indah untuk masyarakat Jakarta. 

“Hari ini Persija pemainnya lebih didominasi pemain muda yang luar biasa, dan itu terbukti dari dua gol yang dicetak Arlyansyah nomor punggung 11 dan Aditya nomor 36,” kata Pramono usai laga di SUGBK, dikutip Senin (5/1/2026). 

“Itu menunjukkan Persija tidak hanya bergantung pada pemain yang itu-itu saja. Dan kalau dilihat dari pertandingan tadi permainannya enak untuk dilihat, kado awal tahun untuk kita semua,” sambung pria berkacamata itu. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/45/3193544/manchester_united_ditahan_leeds_united_1_1_di_pekan_ke_20_liga_inggris_2025_2026-xrbL_large.jpg
Hasil Leeds United vs Manchester United di Liga Inggris 2025-2026: Iblis Merah Tertahan 1-1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/49/3193541/bali_united_menang_1_0_atas_arema_fc_di_super_league_2025_2026-H8kG_large.jpg
Hasil Bali United vs Arema FC di Super League 2025-2026: Serdadu Tridatu Menang Tipis 1-0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/49/3193522/gustavo_franca_bantu_malut_united_menang_6_2_atas_psbs_biak-M2e4_large.jpg
Malut United Geser Persib Bandung Usai Hajar PSBS Biak 6-2, Gustavo Franca: Terus Jaga Konsistensi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/49/3193520/persita_tangerang_menang_3_1_atas_tuan_rumah_persis_solo_di_super_league_2025_2026-Itx1_large.jpg
Hasil Persis Solo vs Persita Tangerang di Super League 2025-2026: Pendekar Cisadane Bungkam Tuan Rumah 3-1
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/04/11/1662693/arthur-irawan-harap-john-herdman-bisa-persembahkan-prestasi-untuk-timnas-indonesia-pet.webp
Arthur Irawan Harap John Herdman Bisa Persembahkan Prestasi untuk Timnas Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/04/pemain_muda_persija_jakarta_aditya_warman.jpg
Persija Bungkam Persijap di SUGBK, Mauricio Souza Bongkar Kunci Ledakan Babak Kedua
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement