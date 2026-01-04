Demi Siap Hadapi Persib Bandung, Persija Jakarta Sengaja Simpan Maxwell Souza dan Jordi Amat saat Lawan Persijap

JAKARTA – Juru taktik Persija Jakarta, Mauricio Souza, akhirnya buka suara mengenai keputusannya tidak menurunkan dua pemain kunci, Maxwell Souza dan Jordi Amat, dalam laga pekan ke-16 Super League 2025-2026 kontra Persijap Jepara. Pelatih asal Brasil tersebut mengaku sengaja melakukan rotasi dan menyimpan tenaga kedua pemain anyarnya tersebut demi strategi jangka panjang tim.

Meski tak diperkuat dua bintangnya itu, Persija Jakarta sukses membungkam Persijap Jepara dengan skor 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Sabtu (3/1/2026) sore WIB. Gol-gol kemenangan tim berjuluk Macan Kemayoran itu dicetak oleh Arlyansyah Abdulmanan (61’) dan Aditya Warman (79’).

Terkait alasan menepikan Maxwell dan Jordi, Souza menyebut ada dua alasan utama. Pertama karena kedua pemain itu mengalami kelelahan dan kedua tidak ingin ambil risiko jelang pekan depan melawan Persib Bandung.

1. Faktor Kebugaran dan Pencegahan Cedera

Jordi Amat dan Rizky Ridho

“Pertama, karena kita punya waktu istirahat yang sangat sedikit. Keduanya terlihat menunjukkan kelelahan yang berlebihan,” kata Souza dalam konferensi pers usai laga, Sabtu (3/1/2026).

“Kedua, untuk tidak mengambil risiko kartu atau cedera, kita memutuskan untuk tidak memulai dengan mereka berdua,” tambahnya.

Namun demikian, Souza mengatakan bahwa kedua pemain tersebut siap dimainkan jika memang dibutuhkan pada laga melawan Persijap Jepara. Tapi untungnya, Persija Jakarta tetap tampil menawan tanpa Maxwell dan Jordi.