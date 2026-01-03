Yusaku Yamadera Ungkap Target Ambisius Bersama PSIM Yogyakarta di 2026

YOGYAKARTA – Yusaku Yamadera punya target ambisius bersama PSIM Yogyakarta pada 2026. Tidak main-main, ia ingin masuk jajaran 11 pemain terbaik di Super League 2025-2026!

Yamadera untuk pertama kalinya bermain di kasta teratas Liga Indonesia. Ia menjadi salah satu bek andalan di lini pertahanan Laskar Mataram sejak direkrut pada 2024.

1. Pengalaman Pertama di Kasta Tertinggi

Total, Yamadera sudah membukukan 36 pertandingan bersama klub asal Yogyakarta tersebut. Bek berpaspor Jepang itu sukses mengantar PSIM tembus kompetisi divisi teratas Liga Indonesia.

"Pada Februari 2025, kami berhasil memenangkan Liga 2 dan mendapat trofi. Musim ini pula, pertama kalinya saya bermain untuk kasta tertinggi di Indonesia," kata Yamadera dilansir dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (I.League), Sabtu (3/1/2026).

"Saya juga mendapatkan pengalaman dan budaya dari 10 pemain asing di sini. Saya sangat senang,” sambung pria berusia 28 tahun itu.