Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Yusaku Yamadera Ungkap Target Ambisius Bersama PSIM Yogyakarta di 2026

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 03 Januari 2026 |04:43 WIB
Yusaku Yamadera Ungkap Target Ambisius Bersama PSIM Yogyakarta di 2026
Yusaku Yamadera mengungkap target ambisius bersama PSIM Yogyakarta di 2026 (Foto: Instagram/@yusaku_yamadera)
A
A
A

YOGYAKARTA – Yusaku Yamadera punya target ambisius bersama PSIM Yogyakarta pada 2026. Tidak main-main, ia ingin masuk jajaran 11 pemain terbaik di Super League 2025-2026!

Yamadera untuk pertama kalinya bermain di kasta teratas Liga Indonesia. Ia menjadi salah satu bek andalan di lini pertahanan Laskar Mataram sejak direkrut pada 2024.

1. Pengalaman Pertama di Kasta Tertinggi

PSIM Yogyakarta vs PSBS Biak di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@psbsofficial)

Total, Yamadera sudah membukukan 36 pertandingan bersama klub asal Yogyakarta tersebut. Bek berpaspor Jepang itu sukses mengantar PSIM tembus kompetisi divisi teratas Liga Indonesia. 

"Pada Februari 2025, kami berhasil memenangkan Liga 2 dan mendapat trofi. Musim ini pula, pertama kalinya saya bermain untuk kasta tertinggi di Indonesia," kata Yamadera dilansir dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (I.League), Sabtu (3/1/2026).

"Saya juga mendapatkan pengalaman dan budaya dari 10 pemain asing di sini. Saya sangat senang,” sambung pria berusia 28 tahun itu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/49/3193260/mauricio_souza-hoBi_large.jpg
Persija Jakarta vs Persijap Jepara: Mauricio Souza Tegaskan Macan Kemayoran Tak Boleh Anggap Enteng Lawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/49/3193251/federico_barba-SEM3_large.jpg
3 Klub yang Bisa Jadi Pelabuhan Baru Federico Barba jika Hengkang dari Persib Bandung, Nomor 1 Palermo!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/49/3193239/mauricio_souza-PzUo_large.jpg
Misi Kudeta Puncak Klasemen: Persija Jakarta Siap Tempur Ladeni Persijap Jepara di SUGBK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/49/3193209/persijap_jepara-vypz_large.jpg
Terjebak di Zona Degradasi, Persijap Jepara Bidik Pemain Berpengalaman demi Dongkrak Posisi
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/02/50/1662147/10-duel-tinju-paling-ditunggu-tahun-2026-ada-tyson-fury-vs-anthony-joshua-oie.webp
10 Duel Tinju Paling Ditunggu Tahun 2026: Ada Tyson Fury vs Anthony Joshua!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2023/07/04/gelandang_baru_newcastle_united_sandro_tonali.jpg
Juventus Menggila di Bursa Transfer Januari! Bidik Tonali, Frattesi hingga Chiesa
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement