HOME BOLA LIGA ITALIA

AS Roma Ingin Pulangkan Mohamed Salah ke Olimpico!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 01 Januari 2026 |13:57 WIB
AS Roma Ingin Pulangkan Mohamed Salah ke Olimpico!
AS Roma ingin memulangkan Mohamed Salah! (Foto: Instagram/@mosalah)
A
A
A

AS Roma disebut ingin memulangkan Mohamed Salah ke Stadion Olimpico. Mereka mengintip peluang mendatangkan mantan pemainnya itu lewat skema peminjaman.

Hubungan Salah dengan Liverpool terutama pelatih Arne Slot memanas. Awal Desember 2025, pria berpaspor Mesir itu terang-terangan mengeluhkan situasinya di media.

Mohamed Salah menangis usai laga Liverpool vs PSG (Foto: X/@brfootball)

Salah mengaku tidak terima dibangkucadangkan dalam beberapa pertandingan. Ia menduga ada pihak yang sengaja ingin merusak reputasinya dengan mencari-cari kambing hitam.

1. Pinjam 6 Bulan

Roma sadar relasi Salah dengan Liverpool terutama Slot mungkin membuat ruang ganti di Stadion Anfield memanas. Mereka pun mengintip peluang untuk memulangkan The Egyptian King.

Menurut laporan Football Italia, Kamis (1/1/2026), Liverpool siap menerima tawaran peminjaman untuk Salah pada bursa transfer musim dingin. Roma melihat itu sebagai sebuah peluang emas.

Hanya saja, gaji Salah bisa jadi ganjalan. Pria berusia 33 tahun itu digaji hingga 24 juta Euro (setara Rp470 miliar) per tahun sesuai kontrak yang berlaku hingga 2027.

 

Halaman:
1 2
      
