Pelatih Ipswich Town Buka-bukaan Penyebab Elkan Baggott Bakal Dpinjamkan Lagi

IPSWICH – Teka-teki mengenai kelanjutan karier Elkan Baggott di Ipswich Town mulai menemui titik terang. Pelatih Ipswich Town, Kieran McKenna, memberikan isyarat kuat bek Timnas Indonesia tersebut berpotensi kembali dipinjamkan ke klub lain pada bursa transfer musim dingin Januari 2026 mendatang guna menjaga menit bermainnya.

Elkan Baggott tercatat belum melakoni debut bersama tim senior Ipswich Town sepanjang musim 2025-2026. Sejauh ini, ia hanya sempat merumput untuk tim Ipswich Town U-21 setelah dalam tiga musim terakhir secara beruntun dipinjamkan ke berbagai klub mulai dari Gillingham, Cheltenham, Bristol Rovers, hingga Blackpool.

Nasib serupa dialami oleh gelandang Cameron Humphreys yang hanya mendapatkan waktu singkat di tim senior Ipswich Town. Humphreys diketahui baru menjalani masa peminjaman di Wycombe Wanderers pada musim lalu sebelum kembali ke Portman Road.

1. Persaingan Ketat di Skuad Senior

McKenna menjelaskan bahwa situasi yang dialami Elkan dan Humphreys lebih dikarenakan faktor keberuntungan yang kurang memihak. Menurut sang pelatih, keduanya belum mampu menembus tim utama lantaran skuad senior saat ini masih didominasi oleh deretan pemain yang jauh lebih berpengalaman.

Elkan Baggott fokus berlatih bersama Ipswich Town @elkanbaggott

“Ini tentu saja menjadi bahan diskusi. Sejujurnya, mereka berdua benar-benar kurang beruntung,” kata McKenna dikutip dari TWTD, Kamis (25/12/2025).

“Kami telah membawa 22 pemain sepanjang tahun, dan kami cukup nyaman dengan jumlah itu. Biasanya Anda memperkirakan akan ada beberapa pemain yang tidak tersedia, tetapi secara umum sebagian besar dari kelompok itu selalu tersedia, jadi pemain seperti Cameron, Elkan, dan Harry Clarke harus benar-benar sabar dan berlatih dengan baik,” tambahnya.