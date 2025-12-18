Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Respons Bojan Hodak soal Rumor 2 Pemain Indonesia Akan Tinggalkan Persib Bandung pada Januari 2026

Miftahul Ghani , Jurnalis-Kamis, 18 Desember 2025 |11:03 WIB
Respons Bojan Hodak soal Rumor 2 Pemain Indonesia Akan Tinggalkan Persib Bandung pada Januari 2026
Bojan Hodak lepas sejumlah pemain Persib Bandung pada Januari 2026. (Foto: Persib.co.id)
A
A
A

PELATIH Persib Bandung, Bojan Hodak, buka suara mengenai rumor yang menghampiri dua pemainnya yakni Rezaldi Hehanussa dan Al Hamra Hehanussa. Berdasarkan rumor yang beredar di media sosial, duo Hehanussa ini akan meninggalkan Persib Bandung pada akhir putaran pertama musim 2025-2026 ini. 

Keduanya dikabarkan akan bergabung dengan Persik Kediri sebagai status pinjaman. Khusus Hamra, pemain yang beroperasi sebagai center bek itu diminati juga  Bali United. 

1. Bojan Hodak Akan Bicara dengan Duo Hehanussa

Rezaldi Hehanusa kemungkinan dipinjamkan ke klub lain pada Januari 2026
Rezaldi Hehanusa kemungkinan dipinjamkan ke klub lain pada Januari 2026

Bojan Hodak mengakui telah menerima permintaan dari beberapa klub yang berkeinginan menggunakan jasa dua pemainnya tersebut. Namun ia tidak menyebutkan nama klub tersebut.

“Kita akan lihat nanti. Pertama, saya harus berbicara dengan mereka, baru setelah itu kita akan lihat,” kata Bojan Hodak di Lapangan Pendamping Stadion GBLA, Rabu 17 Dese,ber 2025.

“Rezaldi, bisa dilihat pernah menjadi starting eleven di sini selama beberapa tahun, tapi dia mengalami cedera cartilage. Jadi dia tidak bermain di musim lalu,” lanjut juru taktik asal Kroasia ini.

“Sekarang dia sudah kembali, jadi kami akan berbicara lebih dulu,” tegas Bojan Hodak.

 

