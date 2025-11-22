YOGYAKARTA – Hasil PSIM Yogyakarta vs Bhayangkara FC di Super League 2025-2026 sudah diketahui. Laga di Stadion Sultan Agung, Bantul, DI Yogyakarta, Sabtu (22/11/2025) sore WIB, itu berakhir dengan skor 1-0 untuk Laskar Mataram.
Satu-satunya gol PSIM dicetak oleh Rakhmatsho Rakhmatzoda (38’). Kemenangan ini membawa mereka menembus empat besar klasemen sementara Super League 2025-2026 dengan 22 poin dari 12 laga.
Jalannya Pertandingan
PSIM dan Bhayangkara FC memainkan laga dengan tempo sedang dalam awal babak pertama. Hal itu dikarenakan kedua tim secara perlawan berusaha mengembangkan pola permainan masing-masing.
Skuad Laskar Mataram berhasil unggul lebih dahulu atas tim tamu. Kepastian itu setelah Rakhmatzoda mampu memanfaatkan umpan Fahreza Sudin untuk menjadi gol pada menit ke-38.
Sampai akhir babak pertama tidak ada tambahan gol lagi dalam. Sementara waktu, PSIM masih unggul 1-0 atas Bhayangkara FC.
Bhayangkara FC memainkan laga dengan lebih agresif. Tampaknya, tim asuhan Paul Munster itu ingin mencetak gol balasan agar terhindar dari kekalahan dalam laga itu.