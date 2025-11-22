Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil PSIM Yogyakarta vs Bhayangkara FC di Super League 2025-2026: Menang 1-0, Laskar Mataram Tembus 4 Besar!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 22 November 2025 |17:34 WIB
Hasil PSIM Yogyakarta vs Bhayangkara FC di Super League 2025-2026: Menang 1-0, Laskar Mataram Tembus 4 Besar!
PSIM Yogyakarta menang 1-0 atas Bhayangkara FC di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@psimjogja_official)
A
A
A

YOGYAKARTA – Hasil PSIM Yogyakarta vs Bhayangkara FC di Super League 2025-2026 sudah diketahui. Laga di Stadion Sultan Agung, Bantul, DI Yogyakarta, Sabtu (22/11/2025) sore WIB, itu berakhir dengan skor 1-0 untuk Laskar Mataram.

Satu-satunya gol PSIM dicetak oleh Rakhmatsho Rakhmatzoda (38’). Kemenangan ini membawa mereka menembus empat besar klasemen sementara Super League 2025-2026 dengan 22 poin dari 12 laga.

PSIM Yogyakarta vs Bhayangkara FC di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@psimjogja_official)
PSIM Yogyakarta vs Bhayangkara FC di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@psimjogja_official)

Jalannya Pertandingan

PSIM dan Bhayangkara FC memainkan laga dengan tempo sedang dalam awal babak pertama. Hal itu dikarenakan kedua tim secara perlawan berusaha mengembangkan pola permainan masing-masing.

Skuad Laskar Mataram berhasil unggul lebih dahulu atas tim tamu. Kepastian itu setelah Rakhmatzoda mampu memanfaatkan umpan Fahreza Sudin untuk menjadi gol pada menit ke-38.

Sampai akhir babak pertama tidak ada tambahan gol lagi dalam. Sementara waktu, PSIM masih unggul 1-0 atas Bhayangkara FC.

Bhayangkara FC memainkan laga dengan lebih agresif. Tampaknya, tim asuhan Paul Munster itu ingin mencetak gol balasan agar terhindar dari kekalahan dalam laga itu.

 

Halaman:
1 2
      
