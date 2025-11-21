Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Dewa United di Super League 2025-2026 Malam Ini

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 21 November 2025 |07:32 WIB
Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Dewa United di Super League 2025-2026 Malam Ini
Simak jadwal siaran langsung Persib Bandung vs Dewa United di Super League 2025-2026 malam ini (Foto: Persib Bandung)
BANDUNG – Jadwal siaran langsung Persib Bandung vs Dewa United di Super League 2025-2026 malam ini sudah diketahui. Akankah Maung Bandung memperpanjang duka The Banten Warriors?

Laga Persib Bandung vs Dewa United itu digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (21/11/2025) pukul 19.00 WIB. Kedua kesebelasan datang dalam kondisi berbeda.

1. Tren Positif vs Tren Negatif

Dewa United vs PSM Makassar di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@psm_makassar)
Dewa United vs PSM Makassar di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@psm_makassar)

Persib tengah dalam tren positif dengan tiga kemenangan beruntun di semua kompetisi. Saat ini, mereka nangkring di posisi empat klasemen dengan nilai 19 dari 9 laga.

Sedangkan, Dewa United menyambangi Kota Kembang dengan tren buruk. Anak asuh Jan Olde Riekerink menelan empat kekalahan beruntun di Super League 2025-2026.

Hasil itu membuat Dewa United terjerembab ke posisi 14 di klasemen Super League 2025-2026 dengan nilai 10 dari 11 laga. Mereka wajib segera meraih kemenangan demi menyelamatkan musim.

Di sisi lain, Persib tentu tidak mau semakin tertinggal dalam perburuan gelar juara. Anak asuh Bojan Hodak terpaut 11 poin dari Borneo FC di puncak klasemen yang sudah bermain 10 kali.

 

