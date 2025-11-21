Bobotoh Cantik Arika Sebut Persib Bandung Menang Dramatis 3-2 atas Dewa United

BOBOTOH cantik asal Kota Bandung, Arika Nur’aini, optimistis Persib Bandung menumbangkan Dewa United dalam lanjutan pekan ke-13 Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (21/11/2025) pukul 19.00 WIB. Arika menilai Dewa United bukan lawan yang bisa dianggap enteng.

Tim asal Banten itu dikenal solid dalam transisi dan mematikan lewat skema serangan balik. Namun, ia percaya Persib Bandung sudah berada di jalur permainan yang lebih baik dalam beberapa pertandingan terakhir.

Arika diyakini Persib Bandung menang atas Dewa United. (Foto: Dokumentasi Pribadi)

“Dewa United tuh bahaya, soalnya mereka sering manfaatin serangan balik. Tapi, kalau Persib bisa mengontrol tempo dari awal dan enggak banyak buang peluang, saya yakin bisa ambil poin penuh,” kata Arika, Kamis 20 November 2025.

1. Persib Bandung Hidup Kembali

Ia mengatakan secara permainan, Persib Bandung kini terlihat lebih konsisten, terutama di sektor penyerangan. Menurutnya, pola umpan cepat Persib Bandung sudah kembali hidup seperti ciri khas permainan Maung Bandung.



“Kelihatan kok, lini serangnya mulai jalan lagi. Umpan-umpan cepatnya udah mulai enak,” tutur Arika.



Namun, Arika mengingatkan pertahanan Persib Bandung masih menjadi celah yang harus dibenahi. Menurutnya, Persib Bandung sering kecolongan ketika menghadapi tim dengan tekanan tinggi.



“Kadang suka kecolongan kalau lawan tim yang pressing-nya cepat,” tegas Arika.