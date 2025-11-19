Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Striker Persib Bandung Ramon Tanque Beberkan Perbedaan Liga Indonesia dan Kamboja

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 19 November 2025 |19:33 WIB
Striker Persib Bandung Ramon Tanque Beberkan Perbedaan Liga Indonesia dan Kamboja
Ramon Tanque kala membela Persib Bandung. (Foto: iLeague)
A
A
A

BANDUNG – Striker Persib Bandung, Ramon Tanque, beberkan perbedaan yang dia rasakan antara Liga Indonesia dan Liga Kamboja. Menurut Tanque, Liga Indonesia memberi tantangan yang berbeda.

Ramon Tanque memang sudah merasakan bermain di Liga Indonesia dan Liga Kamboja. Sebelum gabung Persib, dia membela klub Kamboja, Visakha FC.

Persib Bandung Tampil di 2 Kompetisi pada Musim 2025-2026, Begini Reaksi Ramon Tanque

1. Main di Liga Indonesia dan Kamboja

Ramon Tanque tampil produktif bersama Visakha FC. Dia mencatatkan 21 gol. Prestasi itu membuat Persib memboyongnya pada awal musim Super League 2025-2026.

Namun, Tanque justru belum mencetak satu pun gol bersama Persib. Sejauh ini, dia sudah mentas di 8 laga bersama Maung Bandung -julukan Persib.

2. Perbedaan

Tanque menjelaskan bahwa level kompetisi di Indonesia memberikan tantangan berbeda. Dia mengaku masih beradaptasi dengan pendekatan taktik pelatih Bojan Hodak yang dinilai sangat berbeda dari sistem permainan klub lamanya.

“Keduanya punya kesamaan, tetapi tantangannya berbeda. Saya mengalami sedikit kesulitan karena harus menyesuaikan diri dengan sistem dan gaya bermain tim,” ujar Tanque dilansir dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (I.League), Rabu (19/11/2025).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/49/3184815/persijap_jepara_vs_semen_padang-sOED_large.jpg
Hasil Persijap Jepara vs Semen Padang di Super League 2025-2026: Diwarnai Kartu Merah, Kabau Sirah Menang Tipis 2-1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/49/3184734/persib_bandung-JmMp_large.jpg
Krisis Pemain Jelang Laga Krusial: Persib Bandung Tanpa Tiga Pilar saat Jamu Dewa United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/49/3184656/beckham_putra_siap_antar_persib_bandung_menang_atas_dewa_united_persibcoid-DA4U_large.jpg
Misi Balas Dendam Persib Bandung atas Dewa United, Beckham Putra: Wajib Menang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/49/3184508/ong_kim_swee_girang_betul_laga_persija_jakarta_vs_persik_kediri_dimainkan_di_solo-tiOG_large.jpg
Ong Kim Swee Girang Laga Persija Jakarta vs Persik Kediri Dimainkan di Solo
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/20/11/1646115/iran-dan-haiti-lolos-ke-piala-dunia-2026-tapi-masuk-daftar-larangan-as-apa-yang-akan-terjadi-upl.webp
Iran dan Haiti Lolos ke Piala Dunia 2026 tapi Masuk Daftar Larangan AS, Apa yang Akan Terjadi?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/07/08/striker_napoli_victor_osimhen_ingin_dibeli_perma.jpg
Napoli Rugi Jual Victor Osimhen ke Galatasaray, Begini Faktanya
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement