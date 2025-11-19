Striker Persib Bandung Ramon Tanque Beberkan Perbedaan Liga Indonesia dan Kamboja

BANDUNG – Striker Persib Bandung, Ramon Tanque, beberkan perbedaan yang dia rasakan antara Liga Indonesia dan Liga Kamboja. Menurut Tanque, Liga Indonesia memberi tantangan yang berbeda.

Ramon Tanque memang sudah merasakan bermain di Liga Indonesia dan Liga Kamboja. Sebelum gabung Persib, dia membela klub Kamboja, Visakha FC.

1. Main di Liga Indonesia dan Kamboja

Ramon Tanque tampil produktif bersama Visakha FC. Dia mencatatkan 21 gol. Prestasi itu membuat Persib memboyongnya pada awal musim Super League 2025-2026.

Namun, Tanque justru belum mencetak satu pun gol bersama Persib. Sejauh ini, dia sudah mentas di 8 laga bersama Maung Bandung -julukan Persib.

2. Perbedaan

Tanque menjelaskan bahwa level kompetisi di Indonesia memberikan tantangan berbeda. Dia mengaku masih beradaptasi dengan pendekatan taktik pelatih Bojan Hodak yang dinilai sangat berbeda dari sistem permainan klub lamanya.

“Keduanya punya kesamaan, tetapi tantangannya berbeda. Saya mengalami sedikit kesulitan karena harus menyesuaikan diri dengan sistem dan gaya bermain tim,” ujar Tanque dilansir dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (I.League), Rabu (19/11/2025).