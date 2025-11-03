Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Barcelona vs Elche Berakhir 3-1, Hansi Flick Girang meski Kalah Penguasaan Bola

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 03 November 2025 |06:26 WIB
Barcelona vs Elche Berakhir 3-1, Hansi Flick Girang meski Kalah Penguasaan Bola
Barcelona berhasil kembali ke jalur kemenangan di Liga Spanyol 2025-2026 usai menang 3-1 atas Elche (Foto: La Liga)
A
A
A

BARCELONA – Barcelona berhasil kembali ke jalur kemenangan di Liga Spanyol 2025-2026 usai menang 3-1 atas Elche pada jornada 11. Walau kalah penguasaan bola, pelatih Hansi Flick tetap girang.

Saksikan laga Liga Spanyol 2025-2026 langsung secara streaming di beIN Sports via Vision+ dengan klik di sini

1. Kalah Penguasaan Bola

Ferran Torres cetak gol di laga Barcelona vs Elche (Foto: La Liga)
Ferran Torres cetak gol di laga Barcelona vs Elche (Foto: La Liga)

Laga Barcelona vs Elche itu berlangsung di Stadion Olimpade Lluis Companys, Barcelona, Spanyol, Senin (3/11/2025) dini hari WIB. Blaugrana menang setelah pekan lalu tumbang di El Clasico.

Tiga gol Barcelona dihasilkan oleh Lamine Yamal (9’), Ferran Torres (12’), dan Marcus Rashford (61’). Sementara, satu-satunya gol Elche disumbang Rafael Mir (42’).

Walau menang, Barcelona ternyata kalah dalam penguasaan bola dibandingkan Elche dengan 49% berbanding 51%. Flick mengaku tidak mudah menghadapi lawan yang seperti tamunya dini hari ini.

“Saya sudah melihat hal-hal yang kami lakukan dengan baik tapi kami juga harus bisa terus meningkatkan diri. Kami harus bertarung,” ujar Flick, mengutip dari Football Espana, Senin (3/11/2025).

“Hari ini kami bertemu lawan yang selalu menginginkan memegang bola dan itu tidak mudah. Kami harus menekan dan itu yang kami lakukan, dan itulah mengapa kami mencetak dua gol pertama dan mengkreasi lebih banyak peluang,” imbuh pria berkebangsaan Jerman itu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
