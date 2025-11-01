Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jelang Persib Bali United vs Persib Bandung, Bojan Hodak Pusing Cari Pengganti Luciano Guaycochea

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 01 November 2025 |00:01 WIB
Jelang Persib Bali United vs Persib Bandung, Bojan Hodak Pusing Cari Pengganti Luciano Guaycochea
Pemain Persib Bandung, Luciano Guaycochea. (Foto: Instagram/luchoguaycho)
A
A
A

GIANYAR - Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, harus memutar otak untuk merancang strategi timnya saat menghadapi Bali United di pekan ke-11 Super League 2025-2026. Pasalnya, Maung Bandung dipastikan tampil tanpa gelandang andalan, Luciano Guaycochea, yang harus menjalani hukuman larangan bermain akibat kartu merah di laga sebelumnya.

Pertandingan penting antara kedua tim ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, pada Sabtu (1/11/2025) pukul 19.00 WIB. Absennya Guaycochea memaksa Hodak untuk mencari kombinasi pemain tengah terbaik demi menjaga tren positif tim.

1. Opsi Pengganti Guaycochea

Dalam menyikapi absennya Guaycochea, Bojan Hodak telah menyiapkan sejumlah opsi untuk mengisi pos gelandang serang. Beberapa nama yang dipertimbangkan antara lain Adam Alis, Wiliam Marcilio, Frans Putros, bahkan pemain muda Robi Darwis.

“Ya Lucho tak bisa bermain, dan kami menyiapkan pemain lainnya, mungkin Robi, mungkin Adam, mungkin Wiliam, mungkin Putros. Jadi kami punya banyak opsi di skuat ini,” sebut Hodak, dilansir dari laman resmi Persib, Sabtu (1/11/2025).

Kabar baiknya, salah satu opsi tersebut, Frans Putros, telah dinyatakan fit sepenuhnya. Putros sempat diistirahatkan Hodak dalam dua laga terakhir karena mengalami cedera ringan saat sesi latihan sebelumnya.

Luciano Guaycochea
Luciano Guaycochea

2. Momentum Positif Kedua Tim Jelang Bentrok

Meski kondisi Putros sudah membaik, ada peluang ia tak langsung dimainkan sejak menit pertama. Hanya saja, Hodak sedikit lebih tenang karena Putros siap diturunkan jika dibutuhkan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/49/3184890/persija_jakarta_vs_persik_kediri-9wFt_large.jpg
Hasil Persija Jakarta vs Persik Kediri di Super League 2025-2026: Sempat Ditunda karena Hujan Deras, Macan Kemayoran Menang 3-1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/49/3184880/marc_klok_ingin_persib_bandung_menang_atas_dewa_united_di_super_league_2025_2026_okezone-OkrM_large.jpg
Nick Kuipers dan Edo Febriansah Pulang ke Markas Persib Bandung, Marc Klok: Tak Ada yang Namanya Teman di Lapangan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/49/3184848/persija_jakarta_vs_persik_kediri-kKp1_large.jpg
Hasil Babak Pertama Persija Jakarta vs Persik Kediri: Gol Indah Ezra Walian Bawa Macan Putih Unggul 1-0!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/49/3184815/persijap_jepara_vs_semen_padang-sOED_large.jpg
Hasil Persijap Jepara vs Semen Padang di Super League 2025-2026: Diwarnai Kartu Merah, Kabau Sirah Menang Tipis 2-1!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/20/51/1646181/kombinasi-pemain-senior-dan-junior-bawa-mnc-tourism-indonesia-lolos-ke-semifinal-turnamen-basket-mnc-sports-competition-lkl.webp
Kombinasi Pemain Senior dan Junior Bawa MNC Tourism Indonesia Lolos ke Semifinal Turnamen Basket MNC Sports Competition
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/20/tim_snooker_putra_indonesia_mengguncang_oman_world.jpg
Tim Snooker Indonesia Libas China 3-1 di Oman World Cup, Ketenangan Meja Jadi Senjata Maut Merah Putih
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement