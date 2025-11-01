Jelang Persib Bali United vs Persib Bandung, Bojan Hodak Pusing Cari Pengganti Luciano Guaycochea

GIANYAR - Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, harus memutar otak untuk merancang strategi timnya saat menghadapi Bali United di pekan ke-11 Super League 2025-2026. Pasalnya, Maung Bandung dipastikan tampil tanpa gelandang andalan, Luciano Guaycochea, yang harus menjalani hukuman larangan bermain akibat kartu merah di laga sebelumnya.

Pertandingan penting antara kedua tim ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, pada Sabtu (1/11/2025) pukul 19.00 WIB. Absennya Guaycochea memaksa Hodak untuk mencari kombinasi pemain tengah terbaik demi menjaga tren positif tim.

1. Opsi Pengganti Guaycochea

Dalam menyikapi absennya Guaycochea, Bojan Hodak telah menyiapkan sejumlah opsi untuk mengisi pos gelandang serang. Beberapa nama yang dipertimbangkan antara lain Adam Alis, Wiliam Marcilio, Frans Putros, bahkan pemain muda Robi Darwis.

“Ya Lucho tak bisa bermain, dan kami menyiapkan pemain lainnya, mungkin Robi, mungkin Adam, mungkin Wiliam, mungkin Putros. Jadi kami punya banyak opsi di skuat ini,” sebut Hodak, dilansir dari laman resmi Persib, Sabtu (1/11/2025).

Kabar baiknya, salah satu opsi tersebut, Frans Putros, telah dinyatakan fit sepenuhnya. Putros sempat diistirahatkan Hodak dalam dua laga terakhir karena mengalami cedera ringan saat sesi latihan sebelumnya.

Luciano Guaycochea

2. Momentum Positif Kedua Tim Jelang Bentrok

Meski kondisi Putros sudah membaik, ada peluang ia tak langsung dimainkan sejak menit pertama. Hanya saja, Hodak sedikit lebih tenang karena Putros siap diturunkan jika dibutuhkan.