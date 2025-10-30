Jelang Jamu Persis Solo, Persebaya Surabaya Bawa Kabar Baik

PERSEBAYA Surabaya bawa kabar baik jelang jamu Persis Solo dalam lanjutan Super League 2025-2026. Pemain bintang mereka, Dejan Tumbas, akan masuk skuad.

Tak ayal, duel Persebaya Surabaya vs Persis Solo diprediksi berjalan sengit. Laga itu akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), pada Minggu 2 November 2025 pukul 19.00 WIB.

1. Sanksi

Dejan sebelumnya mendapat sanksi larangan bermain lantaran menerima kartu merah langsung dalam laga Persebaya vs Dewa United. Alhasil, ia mendapat tambahan hukuman 2 pertandingan dari Komisi Disiplin PSSI.

Selama absen, Dejan memanfaatkan waktu tersebut dengan berlatih keras. Saat ini, dia sudah siap tampil.