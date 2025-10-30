Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jelang Jamu Persis Solo, Persebaya Surabaya Bawa Kabar Baik

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 30 Oktober 2025 |13:57 WIB
Jelang Jamu Persis Solo, Persebaya Surabaya Bawa Kabar Baik
Persebaya Surabaya kala berlaga. (Foto: Persebaya Surabaya)
A
A
A

PERSEBAYA Surabaya bawa kabar baik jelang jamu Persis Solo dalam lanjutan Super League 2025-2026. Pemain bintang mereka, Dejan Tumbas, akan masuk skuad.

Tak ayal, duel Persebaya Surabaya vs Persis Solo diprediksi berjalan sengit. Laga itu akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), pada Minggu 2 November 2025 pukul 19.00 WIB.

Dejan Tumbas di laga Persebaya Surabaya vs Madura United. (Foto: Instagram/officialpersebaya)

1. Sanksi

Dejan sebelumnya mendapat sanksi larangan bermain lantaran menerima kartu merah langsung dalam laga Persebaya vs Dewa United. Alhasil, ia mendapat tambahan hukuman 2 pertandingan dari Komisi Disiplin PSSI.

Selama absen, Dejan memanfaatkan waktu tersebut dengan berlatih keras. Saat ini, dia sudah siap tampil.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/49/3184656/beckham_putra_siap_antar_persib_bandung_menang_atas_dewa_united_persibcoid-DA4U_large.jpg
Misi Balas Dendam Persib Bandung atas Dewa United, Beckham Putra: Wajib Menang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/49/3184508/ong_kim_swee_girang_betul_laga_persija_jakarta_vs_persik_kediri_dimainkan_di_solo-tiOG_large.jpg
Ong Kim Swee Girang Laga Persija Jakarta vs Persik Kediri Dimainkan di Solo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/49/3184634/persija_jakarta-oWFh_large.jpg
Persija Jakarta Lanjutkan Tren Kemenangan saat Jamu Persik Kediri Besok?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/49/3184609/persebaya_surabaya-O9BY_large.jpg
Persebaya Surabaya vs Arema FC: Bajul Ijo Tak Mau Sepelekan Lawan di Derby Jatim
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/19/51/1645741/hut-ke36-mnc-group-global-jaya-sejahtera-girang-rebut-back-to-back-juara-lomba-tenis-meja-vyw.webp
HUT ke-36 MNC Group: Global Jaya Sejahtera Girang Rebut Back to Back Juara Lomba Tenis Meja
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/30/arema_fc.jpg
Arema FC Krisis Pemain! Marcos Santos Tantang Kutukan Derbi Suramadu Demi Curi Poin di GBT
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement