Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Respons PSSI Terkait FIFA ASEAN Cup: Tunggu Detail, Singgung Ketersediaan Pemain Diaspora Timnas Indonesia

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 29 Oktober 2025 |18:40 WIB
Respons PSSI Terkait FIFA ASEAN Cup: Tunggu Detail, Singgung Ketersediaan Pemain Diaspora Timnas Indonesia
PSSI lewat Arya Sinulingga merespons FIFA ASEAN Cup yang diumumkan akhir pekan lalu (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)
A
A
A

JAKARTA – Anggota Komite Eksekutif PSSI (Exco PSSI), Arya Sinulingga, menyampaikan sikap terkait FIFA ASEAN Cup. Menurutnya, federasi dalam pihak menunggu sembari melihat ketersediaan pemain diaspora Timnas Indonesia.

Publik sepakbola Asia Tenggara dihehebohkan dengan rilis FIFA terkait rencana mengadakan turnamen baru. Salah satu rencana yang cukup mengejutkan adalah FIFA ASEAN Cup.

Penandatanganan antara FIFA dan ASEAN @gianni_infantino

Rencana itu diumumkan kala Presiden FIFA, Gianni Infantino, saat menghadiri acara penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) inklusivitas dan keberlanjutan sepakbola Asia Tenggara. Acara itu berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia, akhir pekan lalu.

1. Belum Jelas

Namun belum jelas paakah FIFA ASEAN Cup akan menggantikan turnamen regional Piala AFF yang sudah rutin digelar hampir tiga dekade. Selain itu, FIFA juga belum mengungkap terkait format dan kapan turnamen tersebut digelar.

Oleh sebab itu, PSSI masih memantau lebih lanjut perkembangan terkini rencana turnamen tersebut. Arya mengatakan harus dipastikan kembali status turnamen regional anyar itu.

Sebab jika tidak dimasukkan ke kalender FIFA, sudah tentu timnas Indonesia sulit menggunakan jasa para pemain terbaik. Menurutnya, status FIFA Asean Cup hingga kini masih simpang siur.

“Saya belum dapat informasi mengenai lengkapnya, jadi belum bisa juga komentar mengenai FIFA ASEAN Cup itu,” kata Arya kepada awak media di Jakarta, dikutip Rabu (29/10/2025).

“Kan ada yang mengatakan kalau ASEAN Cup ini masuk agenda FIFA, tapi ada yang bilang enggak masuk, jadi enggak bisa mengundang juga pemain-pemain yang lagi bermain di sana (di luar negeri),” sambung pria berkacamata itu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/51/3179863/mees_hilgers-XzWn_large.jpg
NEC Nijmegen Kepincut Mees Hilgers yang Nasibnya Gantung di FC Twente: Profilnya Cocok dengan Kami!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/51/3179776/berikut_delapan_klub_yang_pernah_dilatih_thomas_doll_termasuk_persija_jakarta-4fj6_large.jpg
8 Klub yang Pernah Dilatih Thomas Doll, Nomor 1 Persija Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/51/3179774/berikut_lima_pembalap_top_motogp_yang_berkarier_di_ducati_dan_honda-M3cs_large.jpg
5 Pembalap Top MotoGP yang Berkarier di Ducati dan Honda, Nomor 1 Rebut Juara Dunia Bareng 2 Tim!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/51/3179751/kapan_fifa_matchday_november_2025_digelar-t4gG_large.jpeg
Kapan FIFA Matchday November 2025 Digelar?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/29/51/1637933/kejutan-megawati-hangestri-pisah-dengan-klub-voli-turki-manisa-bbsk-utb.webp
Kejutan, Megawati Hangestri Pisah dengan Klub Voli Turki Manisa BBSK
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/03/26/rizky_ridho.jpg
Momen Langka! Kisah Rizky Ridho Jadi Striker saat Timnas Indonesia Hajar Bahrain
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement