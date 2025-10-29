2 Klub Top Super League yang Dikabarkan Kepincut Joey Pelupessy, Nomor 1 Persib Bandung!

BERIKUT dua klub top Super League yang dibakarkan kepincut Joey Pelupessy. Salah satunya adalah Persib Bandung!

Kontrak Pelupessy bersama Lommel SK akan habis pada Juni 2026. Dengan usia yang sudah menyentuh kepala 3, ada kemungkinan gelandang Timnas Indonesia itu akan dilepas akhir musim depan.

Super League atau Liga Indonesia bisa jadi pelabuhan berikutnya buat Pelupessy. Apalagi, ia akan datang dengan paspor WNI sehingga klub mendapat tambahan yang bagus.

Lantas, siapa saja klub top Super League yang dibakarkan kepincut Joey Pelupessy? Simak ulasan berikut ini.

2 Klub Top Super League yang Dikabarkan Kepincut Joey Pelupessy

1. Persib Bandung

Juara bertahan Liga Indonesia ini nyaris mendatangkan Pelupessy pada bursa transfer musim panas 2025. Sayangnya, hingga jendela ditutup, Persib gagal mendaratkan pemain berdarah Maluku tersebut.

Maung Bandung diisukan hendak kembali mengangkutnya di bursa transfer musim dingin 2026. Keberanian Persib menebus Eliano Reijnders dari PEC Zwolle disebut-sebut jadi faktor utama.

Klub asal Kota Kembang ini tak ragu menggelontorkan uang untuk transfer! Dengan harga yang mungkin akan sangat miring, Persib bisa saja membeli Pelupessy.