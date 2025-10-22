Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Jelang Persib Bandung vs Selangor FC: Faisal Halim Jadi Tumpuan Gergasi Merah!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 22 Oktober 2025 |20:23 WIB
Jelang Persib Bandung vs Selangor FC: Faisal Halim Jadi Tumpuan Gergasi Merah!
Faisal Halim akan diandalkan Selangor FC untuk mencuri poin dari Persib Bandung (Foto: Instagram/@selangorfc)
BANDUNG – Caretaker Selangor FC, Christophe Gamel, memastikan Faisal Halim akan jadi tumpuan utama timnya saat menghadapi Persib Bandung. Apalagi, mereka butuh segera meraup poin di fase grup AFC Champions League 2 2025-2026.

Laga Persib Bandung vs Selangor FC itu merupakan matchday 3 Grup G AFC Champions League 2 2025-2026. Duel dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis 23 Oktober 2025 pukul 19.15 WIB.

1. Harga Mati

Selangor FC kalah 2-4 dari Bangkok United @true_bangkok_united

Kemenangan menjadi harga mati bagi tim asal Malaysia tersebut guna menjaga asa ke fase gugur. Pasalnya, Selangor FC sedang duduk di posisi terakhir karena belum mengemas satu pun poin dalam dua laga di Grup G. 

Lain cerita dengan Persib Bandung yang sedang duduk di posisi kedua dengan empat poin. Anak asuh Bojan Hodak meraih satu kemenangan dan satu imbang dari dua pertandingan.

Meski begitu, Selangor FC membawa modal positif ke Bandung. Tim berjuluk The Red Giants itu meraih dua kemenangan di laga terakhir yakni melawan Negeri Sembilan (4-0) dan Imigresen (3-1). 

Gamel menyadari Persib bukan lawan yang mudah. Tapi, pria asal Prancis itu menilai Selangor FC telah mengalami peningkatan performa. 

“Tim ini terus menunjukkan peningkatan dan bermain sesuai dengan apa yang saya inginkan. Saya senang bisa bekerja sama dengan mereka,” ujar Gamel, dilansir dari Harian Metro, Rabu (22/10/2025). 

 

