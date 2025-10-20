Jadi Pahlawan Kemenangan Manchester United atas Liverpool, Harry Maguire: Lebih dari 3 Poin!

Harry Maguire girang bukan main usai jadi pahlawan kemenangan Manchester United atas Liverpool di pekan kedelapan Liga Inggris 2025-2026 (Foto: Instagram/@manchesterunited)

LIVERPOOL – Harry Maguire girang bukan main usai jadi pahlawan kemenangan Manchester United atas Liverpool di pekan kedelapan Liga Inggris 2025-2026. Baginya, ini bukan sekadar tiga poin.

Laga Liverpool vs Manchester United itu berlangsung di Stadion Anfield, Liverpool, Minggu 19 Oktober 2025 malam WIB. Diunggulkan menang, The Reds justru takluk 1-2.

Liverpool vs Manchester United di Liga Inggris 2025-2026 (Foto: Premier League)

Man United langsung unggul cepat di menit kedua lewat sepakan Bryan Mbeumo. Liverpool baru bisa membalas di menit ke-79 via sontekan Cody Gakpo. Namun, sundulan Maguire (84’) memastikan tiga poin jadi milik tim tamu.

1. Lebih dari 3 Poin

Bek berpaspor Inggris itu menuturkan, arti kemenangan ini lebih dari tiga poin. Apalagi, hasil positif diraih atas Liverpool, rival berat yang dalam beberapa tahun belakangan jadi tim teras di Liga Inggris.

“Ini berarti segalanya. Menang memang cuma tiga poin tapi ini lebih dari itu. Kemenangan ini berarti banyak buat anak-anak, klub, dan penggemar,” tegas Maguire, mengutip dari laman resmi Man United, Senin (20/10/2025).

“Ini hanya tiga poin tetapi datang ke sini dan mengalahkan Liverpool, (di mana) mereka lebih baik dari kami dalam beberapa tahun terakhir, rasanya sungguh bagus,” imbuh bek berusia 32 tahun itu.