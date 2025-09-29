Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Penyebab Zinedine Zidane Tolak Latih Manchester United Gantikan Ruben Amorim

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 29 September 2025 |10:41 WIB
Penyebab Zinedine Zidane Tolak Latih Manchester United Gantikan Ruben Amorim
Zinedine Zidane tolak latih Manchester United. (Foto: Instagram/@zidane)
A
A
A

NAMA Zinedine Zidane kembali muncul ketika rumor pemecatan Ruben Amorim mencuat dalam beberapa hari terakhir. Sosok Ruben Amorim menjadi perbincangan karena tak kunjung mendongkrak performa Manchester United.

Hingga pekan keenam Liga Inggris 2025-2026, Manchester United tertahan di posisi 14 dengan tujuh angka. Mengutip dari Talksport, pemilik Manchester United Sir Jim Ratcliffe dikabarkan telah menemui eks pelatih Timnas Inggris, Gareth Southgate, untuk dijadikan suksesor juru taktik asal Portugal tersebut.

1. Zinedine Zidane Incaran Lama

Zinedine Zidane diincar Manchester United sejak 2021
Zinedine Zidane diincar Manchester United sejak 2021

Selain Gareth Southgate, manajemen Manchester United memburu sejumlah nama seperti Andoni Iraola (Bournemouth) dan Oliver Glasner (Crystal Palace). Namun, Zinedine Zidane akan masuk pole position jika pelatih asal Prancis itu tertarik membesut Manchester United.

Zinedine Zidane sejak 2021 menjadi buruan Manchester United atau setelah manajemen Setan Merah mengakhiri kontrak Ole Gunnar Solskjaer. Lantas, kenapa Zizou -sapaan akrab Zidane- tak kunjung tertarik melatih Manchester United?

Mantan rekan Zinedine Zidane di Timnas Prancis, Emmanuel Petit, mengungkap penyebab kenapa Zizou tak mau melatih Manchester United. Selain tak fasih bahasa Inggris, Zidane memandang Manchester United tak seperti dulu yang disegani seluruh orang di dunia.

“Lingkungan di Manchester United selama bertahun-tahun tidak baik. Stabilitas kursi pelatih, pemain hingga ekspektasi klub tak seperti dulu,” kata Petit, Okezone mengutip dari Sportbible, Senin (29/9/2025).

“Manchester United masih klub besar, tetapi tak lagi terlihat di lapangan. Zizou sangat sadar akan hal itu,” lanjut Petit yang membantu Timnas Prancis juara Piala Dunia 1998 dan Piala Eropa 2000 ini.

 

Halaman:
1 2
      
