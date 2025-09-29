Dalih Ruben Amorim Usai Manchester United Kalah 1-3 dari Brentford di Liga Inggris 2025-2026

DALIH Ruben Amorim usai Manchester United kalah 1-3 dari Brentford di Liga Inggris 2025-2026 menarik diulas. Dia mengatakan bahwa Man United kesulitan hadapi Brentford sehingga tidak bisa mengendalikan permainan.

Ya, pil pahit harus ditelan Man United semalam. Main di Stadion Gtech Community, London, Inggris, Sabtu 27 September 2025 malam WIB, Man United kalah dengan skor 1-3.

1. Manchester United Disikat Brentford

Man United sudah kebobolan pada menit kedelapan lewat gol Igor Thiago. Kemudian, pada menit ke-20, Thiago kembali tunjukkan tajinya dengan jebol gawang Man United kembali sehingga membawa Brenford unggul 2-0.

Tak tinggal diam begitu saja, Man United berhasil memperkecil ketinggalan pada menit ke-26. Ialah Benjamin Sesko yang jebol gawang tim tuan rumah.

Sayangnya, hanya satu gol yang bisa dicetak Man United. Gawang Setan Merah justru kebobolan lagi jelang akhir laga lewat aksi Mathias Jesen pada menit ke-90+5.