LIGA CHAMPION

Persib Bandung Ogah Lama-Lama Ratapi Kekalahan, Langsung Alihkan Fokus Lawan Bangkok United

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 29 September 2025 |13:48 WIB
Persib Bandung Ogah Lama-Lama Ratapi Kekalahan, Langsung Alihkan Fokus Lawan Bangkok United
Persib Bandung kala berlaga. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

PERSIB Bandung tak mau lama-lama ratapi kekalahan dari Persita Tangerang pada akhir pekan kemarin. Mereka langsung alihkan fokus melawan Bangkok United.

Duel Persib vs Bangkok United akan tersaji dalam lanjutan Grup G AFC Champions League 2 (ACL 2) 2025-202626. Laga itu akan berlangsung di Stadion BG, Rabu 1 Oktober 2025.

Persita Tangerang vs Persib Bandung di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@persib)

1. Baru Kalah

Untuk laga itu, Skuad Maung Bandung -julukan Persib- tidak punya modal cukup bagus karena baru saja menelan kekalahan 1-2 dari Persita Tangerang. Pertemuan kedua tim iti berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, pekan lalu.

Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengatakan saat ini fokus sepenuhnya adalah menatap laga melawan Bangkok United. Dia pun membuka kans Persib bakal melakukan rotasi pemain untuk melawan Bangkok United.

“Kami pernah melaluinya sejak tampil di AFC tahun lalu, tahun ini juga pada dasarnya sama. Kami harus melakukan rotasi pemain dan itu kenapa kami memiliki jumlah pemain yang besar,” kata Bojan Hodak, dilansir dari laman I.League, Senin (29/9/2025).

 

