Jadwal Siaran Langsung Bangkok United vs Persib Bandung di AFC Champions League 2 2025-2026: Bikin Kejutan, Maung Bandung?

JADWAL siaran langsung Bangkok United vs Persib Bandung di matchday kedua Grup G AFC Champions League 2 2025-2026 sudah dirilis. Sesuai jadwal, laga ini akan dilangsungkan di Stadion BG Thanyaburi, Pathum Thani, Thailand pada Rabu, 1 Oktober 2025 pukul 19.15 WIB dan live di RCTI.

Bangkok United dan Persib Bandung mendapatkan hasil yang berbeda di matchday pertama Grup G AFC Champions League 2 2025-2026 yang berlangsung dua pekan lalu. Bangkok United secara luar biasa menang 4-2 atas wakil Malaysia, Selangor FC.

Ilias Alhaft cetak gol untuk Bangkok United di laga melawan Selangor FC. (Foto: Instagram/@true_bangkok_united)

Hebatnya lagi, kemenangan dicetak Bangkok United di markas lawan, yakni Stadion Shah Alam. Sementara Persib Bandung, kemenangan yang sudah di depan mata sirna karena kebobolan di masa injury time babak kedua. Akibatnya, Persib Bandung ditahan Lion City Sailors FC dengan skor 1-1.

1. Performa Lima Laga Terkini

Jika ukurannya performa di lima laga terkini antara Bangkok United dan Persib Bandung, mana yang lebih unggul? Dalam lima laga terakhir di semua kompetisi, Bangkok United meraup tiga menang dan dua kalah.

Kekalahan yang diterima Bangkok United dialami dari Buriram United (Liga Thailand) serta Johor Darul Ta’zim (ASEAN Club Championship). Sementara Persib Bandung, dalam lima laga terkini mendapatkan dua menang, dua imbang dan satu kalah.

Satu-satunya kekalahan diterima Persib Bandung saat tumbang 1-2 dari Persita Tangerang di pekan ketujuh Super League 2025-2026 pada Sabtu, 27 September 2025 malam WIB.