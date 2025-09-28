Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Hasil Liga Italia 2025-2026: Como 1907 vs Cremonese dan Juventus vs Atalanta Kompak 1-1, Inter Milan Menang!

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 28 September 2025 |05:58 WIB
Hasil Liga Italia 2025-2026: Como 1907 vs Cremonese dan Juventus vs Atalanta Kompak 1-1, Inter Milan Menang!
Inter Milan kala berlaga. (Foto: Inter Milan)
A
A
A

HASIL Liga Italia 2025-2026 sudah diketahui. Sejumlah laga seru tersaji, salah satunya mempertemukan Juventus vs Atalanta.

Ya, Liga Italia 2025-2026 berlanjut semalam dengan memasuki pekan kelima. Total, ada tiga pertandingan yang digelar semalam.

1. Como 1907 vs Cremonese

como 1907 vs cremonese foto cremonese.jpg

Laga dibuka dengan duel Como 1907 vs Cremonese. Duel yang digelar di Stadion Giuseppe Sinigaglia pada Sabtu 27 September 2025 ini berakhir tanpa pemenang.

Skor 1-1 mewarnai papan skor hingga akhir laga. Como membuka laga dengan apik. Mereka unggul lebih dahulu usai Nico Paz sukses jebol gawang Emil Audero pada menit ke-32.

Tetapi, di babak kedua, Cremonese sukses samakan kedudukan. tepatnya pada menit ke-69, Federico Baschirotto catatkan namanya di papan skor.

Petaka datang ke kubu Como jelang akhir laga babak pertama karena Jesus Rodriguez dikartu merah wasit. Sayang, keunggulan jumlah pemain gagal dimanfaatkan Cremonese untuk menang.

Hasil ini membuat Cremonese masih tak terkalahkan di Liga Italia 2025-2026. Mereka mengemas 2 kemenangan dan 3 hasil imbang. Namun, Cremonese harus turun posisi di klasemen dengan kini menempati urutan ketujuh. Sementara Como, mereka mengekor di posisi kedelapan dengan 8 poin.

2. Juventus vs Atalanta

Juventus

Tak kalah seru, ada duel Juventus vs Atalanta yang juga digelar semalam. Laga ini berlangsung di Allianz Stadium pada Sabtu 27 September 2025 malam WIB.

Laga ini juga berakhir imbang 1-1 dan turut diwarnai 1 kartu merah. Atalanta unggul lebih dahulu lewat Kamaldeen Sulemana pada menit ke-45+1. Kemudian, Juventus baru bisa pecah kebuntuan pada menit ke-78 lewat aksi Juan Cabal.

Selang dua menit kemudian, Atalanta dipaksa bermain 10 orang saja karena Maarten de Roon diusir wasit keluar lapangan usai mendapat kartu merah. Sayangnya, keunggulan jumlah pemain gagal dimanfaatkan Juventus.

 

