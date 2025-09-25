Emil Audero Masuk 20 Pemain Terbaik Liga Italia 2025-2026, Sejajar dengan Bintang Inter Milan!

KREMONA– Kiper Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Emil Audero, menunjukkan performa yang sangat impresif di awal musim Liga Italia 2025-2026. Berkat penampilannya yang cemerlang bersama klubnya, Cremonese, Emil berhasil masuk dalam daftar 20 pemain terbaik di kompetisi tersebut.

Ya, Emil masuk 20 pemain Liga Italia terbaik hingga pekan keempat Liga Italia 2025-2026. Bahkan, media Italia, Tuttomercatoweb, menyejajarkan namanya dengan bintang Inter Milan, Marcus Thuram.

1. Tampil Apik Bersama Cremonese

Cremonese, tim promosi yang dibela Emil, belum terkalahkan hingga pekan keempat Liga Italia 2025-2026. Mereka berhasil meraih dua kemenangan dan dua hasil imbang.

Dengan hasil itu, Cremonese kini bertengger di peringkat keenam dengan 8 poin. Peran Emil Audero sebagai penjaga gawang utama sangat vital.

Catatan apik ini kontras dengan nasib rekan senegaranya, Jay Idzes, yang bersama Sassuolo baru memetik satu kemenangan dan tiga kekalahan.

Emil Audero bersama skuad Cremonese. (Foto: Instagram/uscremonese)

2. Emil Audero Masuk Jajaran Pemain Terbaik

Tuttomercatoweb menempatkan Emil Audero di peringkat ke-10 dalam daftar pemain terbaik Liga Italia, dengan nilai rata-rata 6,63 dari empat pertandingan. Nilai ini sama dengan beberapa pemain top lainnya, termasuk Marcus Thuram dari Inter Milan.

"Dengan selesainya Pekan Ke-4 Serie A, mari kita lihat para pemain terbaik liga. Kami hanya mempertimbangkan mereka yang tampil lebih dari 50%," tulis Tuttomercatoweb, dikutip pada Kamis (25/9/2025).