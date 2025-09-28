Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

3 Calon Pelatih Manchester United untuk Gantikan Ruben Amorim, Nomor 1 Gareth Southgate!

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 28 September 2025 |18:12 WIB
3 Calon Pelatih Manchester United untuk Gantikan Ruben Amorim, Nomor 1 Gareth Southgate!
Gareth Southgate kencang dikabarkan jadi pelatih Manchester United. (Foto: Instagram/@england)
A
A
A

SEBANYAK 3 calon pelatih Manchester United menggantikan Ruben Amorim akan diulas Okezone. Posisi Ruben Amorim sebagai pelatih Manchester United kembali goyang setelah The Red Devils -julukan Manchester United- kalah 1-3 dari Brentford di pekan keenam Liga inggris 2025-2026, Sabtu 27 September 2025 malam WIB.

Akibat kekalahan itu, Manchester Merah terdampar di posisi 14 klasemen sementara Liga Inggris 2025-2026 dengan tujuh poin. Mengutip dari Talksport, salah satu pemilik Manchester United Sir Jim Ratcliffe sudah melakukan pertemuan dengan sejumlah pelatih top.

Nantinya salah satu dari pelatih yang ditemui akan ditunjuk menggantikan posisi Ruben Amorim sebagai pelatih Manchester United. Lantas, siapa saja pelatih yang ditemui Sir Jim Ratcliffe?

Berikut 3 calon pelatih Manchester United untuk gantikan Ruben Amorim, Okezone mengutip dari Talksport:

1. Gareth Southgate

Gareth Southgate Reuters

Gareth Southgate bertemu Sir Jim Ratcliffe pekan ini. Pertemuan itu mengindikasikan ada ketertarikan yang ditunjukkan petinggi Manchester United kepada pelatih asal Inggris tersebut.

Gareth Southgate masuk kategori sukses saat menangani Timnas Inggris pada 2016-2024. Selain membawa Timnas Inggris lolos semifinal Piala Dunia 2018, ia dua kali mengantarkan The Three Lions -julukan Timnas Inggris- lolos ke final Piala Eropa 2020 dan 2024.

2. Oliver Glasner

Oliver Glasner dikaitkan dengan Manchester United oliverglasner

Setelah membawa Crystal Palace juara Piala FA 2024-2025, Oliver Glasner membuat The Eagles -julukan Crystal Palace- tampil lebih gila musim ini. Hingga pekan keenam Liga Inggris 2025-2026, Crystal Palace menjadi satu-satunya klub yang belum merasakan kekalahan.

 

Halaman:
1 2
      
