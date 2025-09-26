Mantan Pemain Arsenal Meninggal Dunia Akibat Cedera Otak Serius saat Bertanding

Mantan pemain Arsenal meninggal dunia saat bertanding usai mengalami cedera otak serius (Foto: Arsenal)

MANTAN pemain Arsenal, Billy Vigar, meninggal dunia akibat cedera otak serius. Ia wafat di usia yang masih sangat muda yakni 21 tahun.

“Semua orang di Arsenal sangat terkejut dengan kabar mantan lulusan akademi kami Billy Vigar meninggal dunia,” tulis Arsenal di akun Instagram @arsenal, Jumat (26/9/2025).

“Semua pikiran dan doa kami bersama keluarga dan kerabat yang ditinggalkan dalam momen berat ini. Beristirahatlah dalam damai, Billy,” sambung keterangan foto itu.

1. Menabrak Tembok

Vigar diketahui menderita cedera otak serius saat membela Chichester City melawan Wingate and Finchley di Liga Utama Isthmian, Sabtu 20 September 2025. Dalam pertandingan itu, ia menabrak pagar pembatas saat berusaha menghentikan bola keluar dari lapangan.

Dilansir dari One Football, Vigar langsung mendapatkan perawatan medis di lapangan. Pertandingan sempat berhenti sejenak sebelum akhirnya dibatalkan tepat pada menit ke-13.

Tim medis langsung membawa Vigar ke rumah sakit terdekat dengan menggunakan helikopter. Ia sempat dibuat koma (induced coma) untuk mengontrol dinamika tekanan di otaknya.